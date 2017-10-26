Великий бельгійський успіх футбольної України у ЄС. Європейські ЗМІ про українців за кордоном

У чемпіонаті Бельгії Руслан Маліновський і Роман Яремчук у минулий вікенд забили по м'ячу кожен

Спортивна редакція «Главкома» продовжує відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Увагу шанувальників українських талантів прикували наші гравці у кількох першостях, цього разу – насамперед у Бельгії та Греції. «Главком» знайомить з

Руслан Маліновський (у центрі) святкує взяття воріт

У чемпіонаті Бельгії Руслан Маліновський і Роман Яремчук у минулий вікенд забили по м'ячу кожен

Спортивна редакція «Главкома» продовжує відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах.

Увагу шанувальників українських талантів прикували наші гравці у кількох першостях, цього разу – насамперед у Бельгії та Греції.

«Главком» знайомить з найпомітнішими коментарями іноземних видань до гри українських виконавців за минулий вікенд.

В межах 22-го за ліком туру в чемпіонаті вищої ліги Греції команда, за яку виступає наш Дмитро Чигринський і клуб, з яким сперечається за вихід у наступний раунд Ліги Європи київське «Динамо», зустрічалася з «Ксанті». АЕК, а мова про нього, виграв у суперника з рахунком 4:0 в домашньому матчі. Колишній захисник каталонської «Барселони» провів на полі 90 хвилин. В активі Дмитра не просто вдалий, з точки зору виконання своїх безпосередніх обов’язків, а й результативний матч – Чигринський зміг віддати гольову передачу. Ба, навіть більше – у випадку з третім голом «чорно-жовтих» участь нашого виконавця є безумовною, нехай до м’яча він начебто й не торкнувся… Це перша така дія Дмитра в поточному сезоні. Також в активі Чигринського один гол. Наразі столичний грецький клуб займає другу позицію в таблиці, маючи 50 очок.

Видання Metrosport про виступ Дмитра написало наступним чином:

«...Гольова передача Чигринського насправді могла стати його голом, але в нього не вийшов удар – на щастя для Враньєша… Крім того, цей гравець добре впорався зі своєю роботою на половині поля господарів…»

У вищому дивізіоні Бельгії, Лізі Жупілє, український десант, як відомо, вельми значний. От і в черговому, 27-му за ліком, турі цього чемпіонату, хавбек «Генка» Руслан Маліновський брав участь у дуже важливому для його клубу матчі. Мова про зустріч із лідером цієї першості, а це нині «Брюгге». Матч на полі саме «чорно-синіх» приніс насичену голами нічию (2:2). Важливіше інше – саме Руслан забив один з голів свого колективу, коли на 84-й хвилині зробив рахунок таким, яким він врешті залишився на табло після останнього свистка в матчі. Наш хлопець реалізував пенальті, пробивши лівіше від центру низом. Маліновський зіграв з першої до останньої хвилини і був дуже важливою фігурою, яка «зв’язувала» середню лінію з атакою. Руслан традиційно відіграв на позиції другого центрального хавбека й діяв ближче до лівого флангу. Це був шостий гол Маліновського з початку сезону 2017/18, також на його рахунку дві результативні передачі. Його «Генк» має 38 очок і займає шосту позицію в таблиці.

Ресурс Voetbalkrant повз результативний удар нашого хлопця пройти не міг:

«…Вирішальний гол на рахунку Маліновського. Нехай він був забитий із пенальті, але саме цей удар врятував для гостей результат… Маліновський кілька разів загострював гру точними передачами…»

В чемпіонаті Туреччини хавбек клубу вищої ліги цієї країни, а мова про «Сівасспор» і такого виконавця, як Сергій Рибалка, відіграв черговий матч у компанії колишнього нападника «Реала» Робіньйо, який діє на позиції лівого нападника. Його команда зустрічалася з «Османлиспором» і суперника перемогла з рахунком 3:2. Рибалка відіграв 65 хвилин, і цього разу результативними діями за клуб, який його орендував у київського «Динамо», не відзначився. В активі Сергія один забитий м’яч та чотири гольові передачі з початку нинішньої кампанії. Його «Сівасспор» займає шосту позицію з 34-ма балами.

Автори TurkiyeGazetesi про Рибалку пишуть, таке враження, неохоче:

«…Відіграв не вельми помітно, був не гіршим і не кращим за тих, хто не вплинув на результат. Його заміна була закономірною…»

Нарешті, перейдемо до найбільш помітного успіху нашого футболіста. Нападник ще одного клубу Ліги Жупілє «Гента», Роман Яремчук, в черговий раз показав свою величезну значущість для свого клубу. Колишній виконавець київського «Динамо» записав у свій актив гол в матчі з «Мехеленом», який приніс нічию 2:2. Роман забив головою з меж штрафного майданчика, приблизно з 11-ти метрів. Варто зазначити, що по ходу матчу «Гент» програвав з рахунком 0:2, й відігрався у другому таймі. Таким чином, тепер в активі виконавця, який робить усе, щоб привернути увагу головного тренера збірної України Андрія Шевченка, вже сім забитих м’ячів та дві результативні передачі. Сам «Гент» займає четверте місце з 44-ма балами.

Журналісти одного з найбільш авторитетних футбольних сайтів Бельгії під назвою Voetbalkrant про гру нашого виконавця написали наступне:

«…Чергова успішна гра Яремчука. Свій гольовий баланс він поповнив за рахунок вдалого розташування в штрафному майданчику суперника – цей хлопець вміє бути там, де треба…»

Максим Салівон, для «Главкома»