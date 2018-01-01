Українець Назарина невдало дебютував за «Антверпен»

20-річний Єгор Назарина перебрався в «Антверпен» цієї зими

Український півзахисник Єгор Назарина провів перший офіційний матч за «Антверпен». Назарина вийшов на 87-й хвилині матчу чемпіонату Бельгії проти «Брюгге», змінивши Сталлоне Лімбомбе. Вже після виходу українця на поле його команда, яка до цього вела з рахунком 2:0, примудрилася розгубити перевагу. «Брюгге»



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Єгор Назарина (праворуч)

20-річний Єгор Назарина перебрався в «Антверпен» цієї зими

Український півзахисник Єгор Назарина провів перший офіційний матч за «Антверпен».

Назарина вийшов на 87-й хвилині матчу чемпіонату Бельгії проти «Брюгге», змінивши Сталлоне Лімбомбе.

Вже після виходу українця на поле його команда, яка до цього вела з рахунком 2:0, примудрилася розгубити перевагу. «Брюгге» забив два м'ячі після довгих закидів в штрафну, і хоча прямої провини Назарини в голах немає, дебют вийшов змазаним.

Зазначимо, що 20-річний Єгор Назарина перебрався в «Антверпен» цієї зими, а до того захищав кольори «Дніпра».

Раніше молодий хавбек заслужив позитивні оцінки від бельгійських ЗМІ, а також від партнерів по «Антверпену» на тренувальних зборах.

«Антверпен» після сьогоднішньої нічиєї залишився на 4-му місці в чемпіонаті Бельгії.

Джерело: sportarena.com