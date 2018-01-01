  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українець Назарина невдало дебютував за «Антверпен»

    20-річний Єгор Назарина перебрався в «Антверпен» цієї зими
    Український півзахисник Єгор Назарина провів перший офіційний матч за «Антверпен». Назарина вийшов на 87-й хвилині матчу чемпіонату Бельгії проти «Брюгге», змінивши Сталлоне Лімбомбе. Вже після виходу українця на поле його команда, яка до цього вела з рахунком 2:0, примудрилася розгубити перевагу. «Брюгге»
    • Сьогодні, 18:24
    • Розсилка
    Єгор Назарина (праворуч)
    Єгор Назарина (праворуч)

    20-річний Єгор Назарина перебрався в «Антверпен» цієї зими

    Український півзахисник Єгор Назарина провів перший офіційний матч за «Антверпен».

    Назарина вийшов на 87-й хвилині матчу чемпіонату Бельгії проти «Брюгге», змінивши Сталлоне Лімбомбе.

    Вже після виходу українця на поле його команда, яка до цього вела з рахунком 2:0, примудрилася розгубити перевагу. «Брюгге» забив два м'ячі після довгих закидів в штрафну, і хоча прямої провини Назарини в голах немає, дебют вийшов змазаним.

    Зазначимо, що 20-річний Єгор Назарина перебрався в «Антверпен» цієї зими, а до того захищав кольори «Дніпра».

    Раніше молодий хавбек заслужив позитивні оцінки від бельгійських ЗМІ, а також від партнерів по «Антверпену» на тренувальних зборах.

    «Антверпен» після сьогоднішньої нічиєї залишився на 4-му місці в чемпіонаті Бельгії.

    Джерело: sportarena.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ЗМІ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ