Українець Назарина невдало дебютував за «Антверпен»
- Сьогодні, 18:24
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20-річний Єгор Назарина перебрався в «Антверпен» цієї зими
Український півзахисник Єгор Назарина провів перший офіційний матч за «Антверпен».
Назарина вийшов на 87-й хвилині матчу чемпіонату Бельгії проти «Брюгге», змінивши Сталлоне Лімбомбе.
Вже після виходу українця на поле його команда, яка до цього вела з рахунком 2:0, примудрилася розгубити перевагу. «Брюгге» забив два м'ячі після довгих закидів в штрафну, і хоча прямої провини Назарини в голах немає, дебют вийшов змазаним.
Зазначимо, що 20-річний Єгор Назарина перебрався в «Антверпен» цієї зими, а до того захищав кольори «Дніпра».
Раніше молодий хавбек заслужив позитивні оцінки від бельгійських ЗМІ, а також від партнерів по «Антверпену» на тренувальних зборах.
«Антверпен» після сьогоднішньої нічиєї залишився на 4-му місці в чемпіонаті Бельгії.
Джерело: sportarena.com