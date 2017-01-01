Надії Лучкевича та вагомий внесок Ярмоленка. Європейські ЗМІ – про українців за кордоном

Цього разу українські гравці найбільше відзначилися у першостях Бельгії та Німеччині.

Спортивна редакція «Главкома» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Увагу шанувальників українських талантів цього разу прикували наші гравці у першостях Бельгії та Німеччині. «Главком» не проходить повз виступи наших



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Цього разу українські гравці найбільше відзначилися у першостях Бельгії та Німеччині.

Спортивна редакція «Главкома» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах.

Увагу шанувальників українських талантів цього разу прикували наші гравці у першостях Бельгії та Німеччині.

«Главком» не проходить повз виступи наших хлопців, тримаючи руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор – вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.

Півзахисник бельгійського клубу «Стандард» з міста Льєж, колишній гравець «Дніпра» Валерій Лучкевич, у матчі чергового туру вищої ліги цієї країни з «Антверпеном», вийшов у стартовому складі. Команда господарів, колектив Лучкевича, вийшла уперед перед свистком на перерву. Після навісу з флангу у виконанні саме Лучкевича відзначився Орландо Са. Втримати перевагу не вдалося, адже у другій половині Хайреманс відповіддю з пенальті приніс «Антверпену» нічию 1:1. Лучкевич провів на полі 76 хвилин. Наразі «Стандард» займає сьому позицію з 24-ма очками в своєму активі.

Портал Sporza звершенню нашого хлопця приділяє не так багато уваги, проте тепер радить також не поспішати з невдалими для нас висновками.

«…Тривалий час його гра не мала належної уваги з боку тренерського штабу. Не можна сказати, що він став гравцем твердої «основи» й після цього матчу. Проте гольова передача Лучкевича на партнера дозволяє говорити про те, що на правому фланзі цього клубу все не так однозначно…»

Хавбек німецького «Шальке» Євген Коноплянка в черговому матчі свого клубу в межах Бундесліги радше розчарував. Вінгер збірної України вийшов у стартовому складі в матчі з «Кельном» у Гельзенкірхені (2:2) і був дуже активним. За відведені йому тренерським штабом 70 хвилин Євген наніс п’ять ударів по воротам суперника, і це – найбільший показник на дві команди. Однак кількість ударів не переросла в якість. Спроби Коноплянки підготовленими, зваженими аж ніяк не були. З п’яти ударів у отвір воріт був лише один, так само один був неточним, а ще три – заблокували захисник «Кельна»... Такий результат дозволяє «кнаппен» перебувати на третій позиції в таблиці з 25-ма балами.

Від сайту Revier Sport Євген отримав за свої зусилля низьку «четвірку» (це найгірший бал у команді разом с Очіпкою та Маккенні – нагадаємо, що в Німеччині найвищий бал – одиниця). Його гру автори видання прокоментували наступним чином:

«…Почав зустріч активно, від нього очікували немало. На його рахунку гарний удар по воротам в дебюті матчу. Проте пізніше на полі зовсім загубився. Навіть його стандарти були далекими за своєю якістю від тих, які він виконував у дербі…»

Захисник грецького клубу АЕК Дмитро Чигринський оговтався від чергової болячки у вигляді травми й гру проти суперника своєї команди, «Левадіакоса», провів з першої до останньої хвилини. Матч відбувався в межах вищого дивізіону Греції, Суперліги, й колективом Дмитра був виграний (2:0). Після цього успіху столична команда Чигринського займає першу сходинку в таблиці, маючи 27 очок в своєму активі.

Журналісти Metrosport про гру нашого виконавця пишуть побіжно, відзначаючи успіх всього АЕКа як команди, проте дещо «перепало» й Дмитру.

«…Кілька разів демонстрував майстерність на другому поверсі. Свою роботу виконав якісно, про що говорить нуль у графі «пропущені м’ячі» для його команди…»

Не перший тиждень поспіль у центрі уваги наших та зарубіжних ЗМІ перебуває хавбек німецької «Боруссії» з Дортмунда Андрій Ярмоленко. Не «посоромив» честь українського прапору Ярмоленко й цього разу, в матчі з «Баєром» у Леверкузені в межах календарного матчу Бундесліги. У грі, яка принесла нічию 1:1, Андрій відзначився голом. Забитий м’яч автоматично робить його одним з героїв поєдинку. Крім того, з трьох ударів, які нанесла команда з Дортмунда в отвір воріт Лено, два – авторства Ярмоленка. Таким чином, Андрій забив третій гол у Бундеслізі і п’ятий за Дортмунд загалом. Крім того, в його активі п’ять гольових передач за новий клуб. «Боруссія» займає шосту позицію в таблиці про ранги з 22-ма очками в своїй «скарбничці».

Тим не менше, згадане вище, головне спортивне видання Рура Revier Sport поставило нашому гравцю не вельми шанобливі 3,5 бали й прокоментувало його дії на полі наступним чином:

«…Новачок, який поповнив «Боруссію» в останні дні серпня, Ярмоленко, мав необхідну мотивацію та добре налаштувався на гру. Саме подібного «Боруссії» й не вистачало в останніх матчах. Втім, Андрій зіграв не кращий свій матч. Удар по воротах, який не ніс собою загрози супернику, а також непоганий пас на Кристіана Пулішича — ось майже все, чим запам’ятався півзахисник в поєдинку з «Баєром». Однак головний удар для гостей саме на його рахунку — це гол, який став нагородою за старанність…»

Максим Салівон, для «Главкома»