Збірна України здобула впевнену перемогу на виїзді у відборі на Кубок світу з баскетболу-2019

Наша команда в гостях переграла Латвію

Збірна України впевнено перемогла на виїзді Латвію в матчі першого етапу кваліфікації чемпіонату світу 2019 року. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. Украінці виграли м’яч і Кравцов розібрався під кільцем суперника та відкрив рахунок. Латвійці у відповідь втратили м’яч уже біля нашого кільця. Гості другим



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Фото: ФБУ

Наша команда в гостях переграла Латвію

Збірна України впевнено перемогла на виїзді Латвію в матчі першого етапу кваліфікації чемпіонату світу 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Украінці виграли м’яч і Кравцов розібрався під кільцем суперника та відкрив рахунок. Латвійці у відповідь втратили м’яч уже біля нашого кільця. Гості другим темпом здолали спротив господарів та вивели на кидок Гладира, але той схибив з-за дуги.

Втім наші продовжували домінувати на швидкості. Швидка атака через Джетера завершилася пасом останнього вперед на Конєва, якому ніхто не заважав ефектно забити згори. Стартовий ривок за нами – 9:0. Латвійці взяли тайм-аут.

Згодом господарі все ж змогли результативно прорватися до нашого кільця, а потім ще й забити один зі своїх фірмових триочкових. Однак перехопити ініціативу українці латвійця не дозволили. Першу чверть наші виграли в 11 очок.

У другій 10-хвилинці латвійці спробували додати агресії. На певний час їм це дозволило скоротити різницю до семи очок. Більшого українці не дозволяли господарям. Коли в наших не виходило сходу завершити атаку, то вже після виграного підбирання на чужому щиті Кравцов протискав захист латвійців і завершав справу. Мішула під кінець чверті закинув важливий триочковий з кута, після того як господарі ефективно перехопили м’яч і реалізували стрімкий відрив. Втім Мішула не дав господарям піймати кураж.

Завершив першу половину той же Кравцов, вкотре розкидавши суперників під щитом. То ж після першої половини ми мали 10 очок переваги. Ключовими факторами стала перевага збірної України в реалізації двоочкових (77,78% - 27,78%) та підбираннях (23 – 17).

З поновленням боротьби латвійці спробували на швидкості розхитувати наш захист. Одна швидка атака з фінальним данком пройшла. Але потім Зайцев дальнім пострілом під кутом заспокоїв господарів. За рівної боротьби після половини третьої чверті ми були попереду на 10 очок. Нашим вкотре не вдалося втримати Блумса й той закинув уже 5-й триочковий з восьми. І знову важливу рівнозначну відповідь у нас зробив Мішула. Та господарі знову провели швидку результативну атаку. Після чого наш тренерський штаб слушно взяв тайм-аут. Все ж активніші латвійці до заключної чверті скоротили загальну різницю до 7-ми очок.

Латвійці на початку четвертої чверті стали більше помилятися в атаці. Натомість в захисті більше фолили. То ж штрафними українці повернули різницю до 11-ти очок за 6:40 до кінця ігрового часу. За чотири хвилини латвійці спробували завестися на вирішальний спурт. Та після першої вдалої атаки другу провалили, а у відповідь Джетер розстріляв кільце господарів з дуги. Поступово наші довели перевагу до 16-ти очок за 1:40 до кінця ігрового часу. У підсумку в латвійців не виявилося ні сил, ні емоцій на завершення боротьби. Глядачі завчасно стали залишати трибуни.

Збірна України перемогла на виїзді з перевагою в 14 очок.

Наступний поєдинок збірна України грає 26 лютого в Києві проти Швеції.

Чемпіонат світу-2019

Кваліфікація

Латвія – Україна 68:82 (13:24, 17:16, 22:19, 16:23)



