Жахіття Коноплянки та Ярмоленка. Європейські ЗМІ про українців за кордоном

Главком не проходить повз виступи наших хлопців, і тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор

Спортивна редакція «Главкома» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Увагу шанувальників українських талантів постійно приковують наші гравці у кількох першостях, цього разу – насамперед у Німеччині та Бельгії. «Главком» не

Коноплянка у матчі проти Штутгарта. Фото: Getty Images

Главком не проходить повз виступи наших хлопців, і тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор

Спортивна редакція «Главкома» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Увагу шанувальників українських талантів постійно приковують наші гравці у кількох першостях, цього разу – насамперед у Німеччині та Бельгії.

«Главком» не проходить повз виступи наших хлопців, і тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор – вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.

Вже другий матч поспіль півзахисник німецької «Боруссії» з Дортмунда та лідер збірної України Андрій Ярмоленко починає на лаві запасних. У домашній грі проти «Фрайбурга» Андрій з явився на полі тільки на 67-й хвилині. Втім, стриманого оптимізму його перебування на полів все ж скоріше додало. На останніх секундах матчу «Боруссія» зуміла вирвати один пункт (матч закінчився з рахунком 2:2) і уникнула ще однієї невдачі. Саме Андрій виконав навісну передачу в штрафний майданчик суперника з лівого флангу, захисники «Фрайбурга» винесли м яча прямісінько на ногу партнеру Ярмоленка Толяну, а вже той відмінно пробив по воротам… Таким чином, наразі БД займає шосту позицію з 31-м балом.

Ресурс Ruhr Nachrichten про дії Андрія пише небагато і, таке враження, неохоче. «…Поява гравців із лави запасних призвела до активного наступу на ворота гостей… Ярмоленко взяв участь у забитому м ячі, проте назвати його виступ вдалим язик не повертається…»

Ярмоленко у матчі з Фрайбургом

Авторитетний статистичний портал WhoScored оцінив гру Ярмоленка в 6,01 бала. Серед інших даних відзначимо наступні: Андрій 15 разів зустрівся з м ячем й в одному випадку встиг пробити по воротам. Точність передач нашого хлопця склала 88,9%. Однак не менш красномовним є й інший факт: тільки голкіпер БД Роман Бюркі отримав менший бал – 5,7.

Наш інший «німець» Євген Коноплянка матч свого клубу, «Шальке» з Гельзенкірхена, проти «Штутгарту» на виїзді (0:2), почав з перших хвилин, і відіграв 80 хвилин. В цілому Євген провів непоганий матч, проте одна його дія перекреслює ледь не все. Цей момент вартий окремої уваги. Отже, Амін Аріт та Коноплянка вийшли на одного голкіпера у другій половині матчу. Марокканець «витягнув» воротаря на себе й віддав передачу Євгену. Перед нашим співвітчизником були порожнісінькі ворота. Коноплянка вирішив пробити в ближній нижній кут, попередньо обробивши пас партнера, проте надіслав м яча по іншу сторону стійки – у ворота не влучив… Після цієї перемоги «Шальке» займає третю позицію, маючи 34 очки.

Знаменитий у спортивних колах сайт Kicker про гру Євгена написав промовисто. «…Жахіття Коноплянки… Так, цей хлопець показав відмінні якості як дуже швидкий футболіст, кілька разів його дії на полі були дуже корисними для «Шальке». Проте після такого промаху в цього виконавця точно буде ніч без сну…»

Згаданий вище WhoScored гру Коноплянки оцінив у 6,82 бали. На перший погляд, це – непогана оцінка. Проте насправді це найгірший бал серед виконавців «Шальке». За той час, який відіграв Коноплянка, Євген наніс по воротам суперника чотири неточних удари, зробив один гострий пас, заробив на собі три порушення правил, виграв одну «сутичку» в повітрі й одну силову акцію. Точність передач Коноплянки склала 76,9%.

Нападник бельгійського клубу «Гент» Роман Яремчук провів за свою команду черговий вдалий матч. Його клуб зустрічався з лідером Ліги Жупілє, а це «Брюгге», й суперника переграв (2:0). Роман відіграв усі 90 хвилин, і був у складі свого колективу одним із кращих, хай результативними діями відзначитися й не зумів. Наразі «Гент» займає четверту позицію, маючи 39 очок у своєму активі.

Сайт Sporza про дії нашого нападника написав наступне. «…На 78-й хвилині Яремчук зумів прорватися в штрафний майданчик суперника, де був збитий Денсвілом… Пенальті не зміг реалізувати Гіго, але це вкладу українця в перемогу господарів аж ніяк не відміняє… Яремчук також отримав у свій пасив жовту картку, яку отримав на 83-й хвилині…»

Руслан Маліновський

Хавбек іншого бельгійського клубу, «Генка», Руслан Маліновський, матч проти «Сент-Трюйдена» (1:1) провів ще краще, ніж згаданий вище інший наш «заробітчанин» у країні зі столицею ЄС. Маліновський зіграв усі 90 хвилин й виступив автором єдиного голу своєї команди. Таким чином, його колектив набрав 31 бал, й у таблиці про ранги наразі обіймає сьому позицію.

Ресурс Voetbalkrant про гру Маліновського пише схвально, але й про пасив нашого хлопця згадати не забуває. «…Потужний, а головне точний удар українського хавбека дозволив його команді повести в рахунку, й не його вина, що перевагу втримати не вдалося… Ложка дьогтю – чергове дисциплінарне стягнення, адже жовта картка для нього далеко не перша в сезоні…»

Максим Салівон