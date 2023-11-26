«Арсенал» із Зінченком вирвав перемогу у «Брентфорда» та став лідером АПЛ

Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь «канонірів»

У сезоні англійської Прем'єр-ліги відбулося четверте «дербі» двох українських легіонерів. Матч 13-го туру відбувся між командами «Брентфорд» Єгора Ярмолюка та «Арсенал» Олександра Зінченка, передає «Суспільне.Спорт».

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Обидва футболісти повернулися до Англії після виступів за збірні України у листопаді. Ярмолюк двічі вийшов на поле за молодіжну збірну в кваліфікації Євро-2025, тоді як Зінченко взяв участь у вирішальному відбірковому матчі «дорослої» збірної на Євро проти Італії (0:0).

Після повернення з молодіжної збірної Ярмолюк вперше отримав місце в стартовому складі на матч АПЛ. До цього 19-річний українець у чотирьох іграх чемпіонату виходив на заміну і не отримував більше 20 хвилин ігрового часу.

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Зінченко ж удев'яте в сезоні розпочинав зустріч «Арсенала» з перших хвилин. Українець вийшов на позиції лівого захисника –на протилежному фланзі від Ярмолюка, який проводив зустріч на лівому краї півзахисту.

У першому таймі Зінченко був дуже близький до свого першого асисту в цьому сезоні. Він подав гарний центр на Леандро Троссарда, але бельгійський гравець не вдалося правильно головою ударити м'яч, і він вилетів вище воріт.

Перед перервою із вкидання Зінченка розпочалася гольова атака «Арсенала». Цього разу Троссард вразив ворота головою, але арбітри м'яч не зарахували – положення поза грою.

Незабаром до заміни у другому таймі Ярмолюк майже забив гол: півзахисник спробував ударити здалеку, але воротар впорався з його ударом. Через хвилину Єгора замінив Шендон Баптіст.

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За 72 хвилини гри в Прем'єр-лізі Ярмолюк віддав 11 точних передач і 23 рази контактував з м'ячем. Шість разів втратив м'яч і один раз порушив правила.

Зінченко залишився на полі до фінального свистка і згодом виконував свій єдиний удар у матчі з-за меж карної зони – спробу заблокував суперник.

«Арсенал» врешті забив вирішальний гол на останніх хвилинах основного часу. Кай Гаверц відзначився з навісу Букайо Сака і встановив фінальний рахунок – 1:0.

Зінченко завершив зустріч із показником у 70 точних передач, одним прицільним кросом і трьома виграними єдиноборствами. За 90 хвилин українець 100 разів зустрічався з м'ячем – найбільший показник серед усіх гравців «Арсенала».

Завдяки цій перемозі «каноніри» очолили турнірну таблицю чемпіонату Англії, випередивши «Манчестер Сіті» (29) та «Ліверпуль» (28), які раніше зіграли внічию 1:1. У підопічних Мікеля Артети наразі 30 пунктів.

