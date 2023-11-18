Снайпер СБУ знищив орка і встановив світовий рекорд

Снайпер влучив в російського солдата з неймовірної відстані у 3800 метрів

Спецпризначенець Служби безпеки здійснив з української гвинтівки «Володар Обрію»

Снайпер Служби безпеки України встановив світовий рекорд результативного пострілу. Він влучив в російського солдата з неймовірної відстані у 3800 метрів. Попередній рекорд становив 3540 метрів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Показово, що цей постріл спецпризначенець Служби безпеки здійснив з української гвинтівки «Володар Обрію».

Будь ласка, читайте текст після реклами

На відео чітко видно влучання в орка і переляк загарбників, що стояли поруч.

«Снайпери СБУ змінюють правила світового снайпінгу, демонструючи вміння ефективно працювати на фантастичних дистанціях», – ідеться в повідомленні.

Раніше команда The New York Times провела тиждень разом з українською снайперською групою на півдні країни. Вони читали звіти про місії снайперів та брали інтерв'ю у снайперів, інструкторів і тренерів по всій Україні, щоб зрозуміти цю «закулісну» війну, яку ведуть добре підготовлені стрільці.

Також з'явилося відео, як українські захисники розбили колону російських терористів біля села Красногорівка в Донецькій області.