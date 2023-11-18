Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Снайпер СБУ знищив орка і встановив світовий рекорд

Надія Карбунар
glavcom.ua
Снайпер СБУ знищив орка і встановив світовий рекорд
Снайпер влучив в російського солдата з неймовірної відстані у 3800 метрів
фото з відкритих джерел

Спецпризначенець Служби безпеки здійснив з української гвинтівки «Володар Обрію»

Снайпер Служби безпеки України встановив світовий рекорд результативного пострілу. Він влучив в російського солдата з неймовірної відстані у 3800 метрів. Попередній рекорд становив 3540 метрів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Показово, що цей постріл спецпризначенець Служби безпеки здійснив з української гвинтівки «Володар Обрію».

На відео чітко видно влучання в орка і переляк загарбників, що стояли поруч.

«Снайпери СБУ змінюють правила світового снайпінгу, демонструючи вміння ефективно працювати на фантастичних дистанціях», – ідеться в повідомленні.

Раніше команда The New York Times провела тиждень разом з українською снайперською групою на півдні країни. Вони читали звіти про місії снайперів та брали інтерв'ю у снайперів, інструкторів і тренерів по всій Україні, щоб зрозуміти цю «закулісну» війну, яку ведуть добре підготовлені стрільці.

Також з'явилося відео, як українські захисники розбили колону російських терористів біля села Красногорівка в Донецькій області.

Читайте також: Герой України, снайпер Василь Б.: У країні війна, а в Києві – свято. На це боляче дивитися
Теги: рекорд правила відео снайпер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Снайпер з одного пострілу ліквідував ворога
Снайпер влучним пострілом ліквідував окупанта (відео)
29 жовтня, 17:08
Кандидаткам без досвіду обіцяють місяць підготовки та навчання в окупованому Донецьку
Росія створює жіночі снайперські загони для війни проти України
24 жовтня, 08:20
Емеральд вирішила продемонструвати, до чого призводить страх та слабкість перед кривдником
Снайперка Емеральд розповіла про погрози ексчоловіка: обіцяє підірвати і забрати дитину
19 жовтня, 15:10

Події в Україні

На Київщині працює ППО
На Київщині працює ППО
В Україні оголошено повітряну тривогу
В Україні оголошено повітряну тривогу
Кількість знищених окупантів у листопаді може побити рекорд
Кількість знищених окупантів у листопаді може побити рекорд
Снайпер СБУ знищив орка і встановив світовий рекорд
Снайпер СБУ знищив орка і встановив світовий рекорд
Чоловік, якого з вулиці забрали до військкомату, відмовився служити: як його покарали
Чоловік, якого з вулиці забрали до військкомату, відмовився служити: як його покарали
Зеленський попередив українців про небезпеку напередодні зими
Зеленський попередив українців про небезпеку напередодні зими

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
Українські біженці почали масово виїжджати з Канади
20K
Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч
17K
Слухають гімн та дивляться на портрет Бандери – The Times описала побут полонених росіян
13K
Митрополит Московської церкви, якого звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, на суді попросив перекладача
9303
Росія готує «Майдан-3»? У мережі вибухнув скандал через заяву Зеленського
7798
Бойові виплати опинилися під загрозою: заступник міністра оборони зробив заяву

Новини

Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Херсонщині: дані Генштабу
Сьогодні, 07:38
Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Сніг у низці областей: прогноз погоди на 18 листопада
Сьогодні, 04:25
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Майже 1000 аварійних бригад енергетиків ДТЕК перейшли у посилений режим роботи напередодні зими
Вчора, 20:29
Київський безпековий форум проведе спеціальну подію до роковин Голодомору
Вчора, 11:12

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту