Українська спортсменка відмовилась фотографуватися з росіянкою, яка підтримує війну

Винник відмовивилася від спільного фото з представницею Росії

У четвер, 26 жовтня, збірна України взяла три медалі на молодіжному чемпіонаті світу з боротьби серед жінок. Змагання проходять в албанській Тирані.

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Єдине золото для «синьо-жовтих» виборола Соломія Винник. У фіналі в змаганні у ваговій категорії до 59 кг дівчина перемогла японку Сену Нагамато.

Бронза ж дісталась «нейтральній» спортсменці з Росії Анастасії Сидельниковій. Росіянка відкрито підтримувала війну проти України, але організатори чемпіонату світу закрили на це очі та допустили її до змагань.

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Втім Анастасія напоролась на бойкот з боку Соломії під час церемонії нагородження. Після того. як відіграв гімн України, Винник одразу пішла з подіуму, відмовившись від спільного фото з представницею Росії.

Відзначимо, що для Винник це перша перемога на молодіжному чемпіонаті світу. Раніше спортсменці підкорились дві медалі нижчого гатунку – срібло у 2021-му та бронза у 2022-му.

Раніше одеська тенісистка Даяна Ястремська відмовилася фотографуватися з росіянкою.

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До слова, Міжнародна федерація карате допустила спортсменів із Росії та Білорусії до змагань на ЧС-2023. Україна підготує протест.