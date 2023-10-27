Українська спортсменка відмовилась фотографуватися з росіянкою, яка підтримує війну
Винник відмовивилася від спільного фото з представницею Росії
У четвер, 26 жовтня, збірна України взяла три медалі на молодіжному чемпіонаті світу з боротьби серед жінок. Змагання проходять в албанській Тирані.
Єдине золото для «синьо-жовтих» виборола Соломія Винник. У фіналі в змаганні у ваговій категорії до 59 кг дівчина перемогла японку Сену Нагамато.
Бронза ж дісталась «нейтральній» спортсменці з Росії Анастасії Сидельниковій. Росіянка відкрито підтримувала війну проти України, але організатори чемпіонату світу закрили на це очі та допустили її до змагань.
Втім Анастасія напоролась на бойкот з боку Соломії під час церемонії нагородження. Після того. як відіграв гімн України, Винник одразу пішла з подіуму, відмовившись від спільного фото з представницею Росії.
Відзначимо, що для Винник це перша перемога на молодіжному чемпіонаті світу. Раніше спортсменці підкорились дві медалі нижчого гатунку – срібло у 2021-му та бронза у 2022-му.
Раніше одеська тенісистка Даяна Ястремська відмовилася фотографуватися з росіянкою.
До слова, Міжнародна федерація карате допустила спортсменів із Росії та Білорусії до змагань на ЧС-2023. Україна підготує протест.
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