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Бій Усика та Ф'юрі перенесено

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Бій Усика та Ф'юрі перенесено
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі погодили нові терміни поєдинку
фото з відкритих джерел

Поєдинок перенесли на початок наступного року

Бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі між британським боксером Тайсоном Ф'юрі та українцем Олександром Усиком перенесли на початок наступного року. Про це заявив промоутер українського боксера Олександр Красюк в ефірі каналу iFL TV. 

Після оголошення поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Усиком та Ф'юрі першою датою проведення бою було 23 грудня. Однак, після того, як британець провів виставковий бій з Френсісом Нганну в Ер-Ріяді, представники Тайсона називали нову дату.

«Ми очікували, що бій відбудеться 23 грудня. Така була домовленість, яку підписали обидві сторони. Але ми давно в боксі й знаємо, що якщо боєць не готовий і не хоче виходити на ринг, його не змусиш», – прокоментував Красюк.

Попри те, що Усик спочатку наполягав на проведенні зустрічі з Ф'юрі в грудні 2023-го, промоутер Олександра зазначив, що сторони погодили нові терміни.

«Усик не битиметься 23 грудня. Бій перенесено на початок 2024 року, і ми все встигнемо. Тож зараз Олександр знімає всі відео для майбутнього бою і повертається до свого тренувального табору в Іспанії», – зазначив промоутер Усика. 

За його словами, наступного тижня щось буде оголошено офіційно, тому раніше цього він нічого конкретного казати не буде.

Нагадаємо, Олександр Усик зустрівся з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі після важкої перемоги останнього над бійцем змішаних мистецтв Френсісом Нганну. Після перемоги Ф'юрі на ринг піднявся 36-річний український боксер. Усик та Ф'юрі зійшлися в першій битві поглядів перед прийдешнім поєдинком.

Зазначимо, у вересні українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі погодили проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. 

Теги: спорт бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Олександр Красюк бій

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