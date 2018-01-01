Чемпіон Формули-1 розповів, що йому потрібна окрема квартира для взуття

У Льюіса Хемілтона настільки багато взуття, що, коли до нього хтось приходить, йому доводиться переступати через черевики

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Льюіс Хемілтон нещодавно взяв участь у програмі Джо Ла Пуми із журналу Complex «Sneaker Shopping», у якій розповів, що він думає про спортивне взуття. Хоча Льюіс відомий своєю пристрастю до модного одягу, він визнає, що така кількість взуття – це забагато. Розмова почалася із запитання, чи



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Льюіс Хемілтон

У Льюіса Хемілтона настільки багато взуття, що, коли до нього хтось приходить, йому доводиться переступати через черевики

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Льюіс Хемілтон нещодавно взяв участь у програмі Джо Ла Пуми із журналу Complex «Sneaker Shopping», у якій розповів, що він думає про спортивне взуття.

Хоча Льюіс відомий своєю пристрастю до модного одягу, він визнає, що така кількість взуття – це забагато.

Розмова почалася із запитання, чи вистачає місця усім кросівкам пілота Ф1, і чи не спричиняє велика кількість взуття безладу.

«Мені просто потрібна велика квартира, - сказав Хемілтон. - У мене сотні пар. Моя спальня та гостьова кімнати наразі заповнені черевиками. Вони лежать на підлозі гостьової кімнати. Коли до мене хтось приходить, йому доводиться переступати через них».

«Я викинув кілька старих пар, але решту залишаю, тому що вони вражають. Коли я був молодшим, я не мав багато грошей, тому мав одну пару взуття на рік, яку завжди тримав чистою і не грав у ній у футбол, тому що не хотів псувати».

На зауваження, що тепер він може купити взуття, Льюіс відповів: «Так, але старі зберігаю так само, як і раніше, у тому ж порядку і чистоті».

Зрештою Джо Ла Пума поцікавився, чи завжди Хемілтону подобалося виділятись із натовпу.

Льюіс відповів: «Ні, зовсім ні, у дитинстві я був дуже сором’язливий, я довго шукав себе, я зробив багато помилок, але потім, коли знайшов свій стиль... Це не залежить від того, як швидко розвивається мода».

Джерело: ua.motorsport.com