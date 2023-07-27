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«Чемпіонка з сидіння на стільці». Соцмережі лютують після провокації російської спортсменки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Чемпіонка з сидіння на стільці». Соцмережі лютують після провокації російської спортсменки
Російська спортсменка Смірнова влаштувала провокацію на чемпіонаті світу
фото з відкритих джерел

Користувачі соціальних мереж активно критикують російську фехтувальницю Анну Смірнову та зазначають, що вона не змогла гідно прийняти поразку

Лідерка збірної України з фехтування Ольга Харлан була дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою Анною Смірновою. Подія викликала бурхливе обговорення в мережі, проте російська спортсменка видаляє критичні та негативні коментарі.

Після того, як Харлан відмовилася вітати Смірнову, російська спортсменка майже півгодини чекала, поки Харлан її все-таки привітає. Це стало предметом бурхливого обговорення в мережі, адже Смірновій навіть принесли стілець для того, щоб було зручніше чекати, бо поєдинок вважається незакінченим, поки суперники не потиснуть один одному рук.

  • «Комфортного сидіння»;
  • «Чемпіон світу з сидіння на стільці. Сидіти це ваше, народне»;
  • «Як посиділа? Вимагаєш поваги до себе, хоч твоя країна вбиває українців щодня, і ти спокійно сидиш на д*пі? Самооцінку поранило? Важко зрозуміти українців?»;
  • «Сидячий протест. Вся рашка в одному фото», – іронізують користувачі соціальних мереж.
Користувачі соціальних мереж активно критикують російську фехтувальницю
Користувачі соціальних мереж активно критикують російську фехтувальницю
скріншот

Замість того, щоб з честю прийняти програш, російська спортсменка зробила Харлан винною та домоглася її дискваліфікації. Зазначимо, що Смірнова вимагала від українки «поваги» у той час, як брат Смірнової служить в російській армії, а окупанти щодня вбивають українців на фронті та в цивільних містах.  

  • «Ти фашистка, Аня, яка підтримує вбивства та зло. Ти не заслуговувала на це рукостискання. І не змогла його досягти навіть шантажем, як і всі ви шантажем намагаєтесь забрати нашу країну. А Харлан гордість»;
  • «У рівній боротьбі не вивезла і пішла наплакувати перемогу»;
  • «Окупантка і рашистка»;
  • «Яка повага може бути, коли ти банально підтримуєш вбивство українців, а також фотографуєшся з військовослужбовцями армії геноцидників?»;
  • «Типічна орчиха: програти з достоїнством – це не про вас. А от жити в г*мні, в голові з г*мном і ширити його світом – оце по вашому, по росєйські»;
  • «Програла, то хоч так відзначилась. Нікчемна країна і нікчемні люди. Сміття планети», – додають користувачі.
Користувачі соціальних мереж активно критикують російську фехтувальницю
Користувачі соціальних мереж активно критикують російську фехтувальницю
скріншот

Спочатку Смірнова намагалася чистити негативні коментарі, видаляючи їх, проте згодом взагалі закрила можливість писати коментарі на своїй сторінці.

Нагадаємо, у четвер, 27 липня, українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані (Італія). Згодом стало відомо, що лідерка збірної України з фехтування Ольга Харлан все ж була дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою Анною Смірновою.

Теги: спорт Ольга Харлан Фехтування російські спортсмени скандал

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