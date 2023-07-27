«Чемпіонка з сидіння на стільці». Соцмережі лютують після провокації російської спортсменки

Користувачі соціальних мереж активно критикують російську фехтувальницю Анну Смірнову та зазначають, що вона не змогла гідно прийняти поразку

Лідерка збірної України з фехтування Ольга Харлан була дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою Анною Смірновою. Подія викликала бурхливе обговорення в мережі, проте російська спортсменка видаляє критичні та негативні коментарі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після того, як Харлан відмовилася вітати Смірнову, російська спортсменка майже півгодини чекала, поки Харлан її все-таки привітає. Це стало предметом бурхливого обговорення в мережі, адже Смірновій навіть принесли стілець для того, щоб було зручніше чекати, бо поєдинок вважається незакінченим, поки суперники не потиснуть один одному рук.

«Комфортного сидіння»;

«Чемпіон світу з сидіння на стільці. Сидіти це ваше, народне»;

«Як посиділа? Вимагаєш поваги до себе, хоч твоя країна вбиває українців щодня, і ти спокійно сидиш на д*пі? Самооцінку поранило? Важко зрозуміти українців?»;

«Сидячий протест. Вся рашка в одному фото», – іронізують користувачі соціальних мереж.

Користувачі соціальних мереж активно критикують російську фехтувальницю скріншот

Замість того, щоб з честю прийняти програш, російська спортсменка зробила Харлан винною та домоглася її дискваліфікації. Зазначимо, що Смірнова вимагала від українки «поваги» у той час, як брат Смірнової служить в російській армії, а окупанти щодня вбивають українців на фронті та в цивільних містах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ти фашистка, Аня, яка підтримує вбивства та зло. Ти не заслуговувала на це рукостискання. І не змогла його досягти навіть шантажем, як і всі ви шантажем намагаєтесь забрати нашу країну. А Харлан гордість»;

«У рівній боротьбі не вивезла і пішла наплакувати перемогу»;

«Окупантка і рашистка»;

«Яка повага може бути, коли ти банально підтримуєш вбивство українців, а також фотографуєшся з військовослужбовцями армії геноцидників?»;

«Типічна орчиха: програти з достоїнством – це не про вас. А от жити в г*мні, в голові з г*мном і ширити його світом – оце по вашому, по росєйські»;

«Програла, то хоч так відзначилась. Нікчемна країна і нікчемні люди. Сміття планети», – додають користувачі.

Користувачі соціальних мереж активно критикують російську фехтувальницю скріншот

Спочатку Смірнова намагалася чистити негативні коментарі, видаляючи їх, проте згодом взагалі закрила можливість писати коментарі на своїй сторінці.

Нагадаємо, у четвер, 27 липня, українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані (Італія). Згодом стало відомо, що лідерка збірної України з фехтування Ольга Харлан все ж була дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою Анною Смірновою.