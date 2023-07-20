Вітер валив дерева, зникло світло: Київ і область накрила потужна негода (фото, відео)

На «Академмістечку» через сильний вітер дерево впало на автівку

Внаслідок негоди, яка накрила Київ 20 липня під вечір, у деяких районах міста шквальний вітер повалив дерева, пошкоджено автівки. У деяких районах столиці виникли перебої зі світлом. Кияни діляться наслідками буревію та дощу у соцмережах.

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Як видно на опублікованих відео та фото, на «Академмістечку» через сильний вітер дерево впало на автівку, внаслідок чого в ній вщент розбилось заднє скло.

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Також у Деснянському районі через сильний вітер попадали дерева.

Але після дощу у Києві та області в небі з’явилась неймовірна веселка.

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Окрім того, у мережі очевидці діляться кадрами негоди, яка накрила Київську область. Зокрема, у Бучі потужний вітер повалив дерева.

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Раніше повідомлялося, що сильна злива у Києві спричинила підтоплення підвальних приміщень у Голосіївському районі столиці. Нагадаємо, у Калуші на Прикарпатті внаслідок злив утворилася провальна воронка.