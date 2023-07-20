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Вітер валив дерева, зникло світло: Київ і область накрила потужна негода (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вітер валив дерева, зникло світло: Київ і область накрила потужна негода (фото, відео)
фото ілюстративне

На «Академмістечку» через сильний вітер дерево впало на автівку

Внаслідок негоди, яка накрила Київ 20 липня під вечір, у деяких районах міста шквальний вітер повалив дерева, пошкоджено автівки. У деяких районах столиці виникли перебої зі світлом. Кияни діляться наслідками буревію та дощу у соцмережах.

Як видно на опублікованих відео та фото, на «Академмістечку» через сильний вітер дерево впало на автівку, внаслідок чого в ній вщент розбилось заднє скло.

Вітер валив дерева, зникло світло: Київ і область накрила потужна негода (фото, відео) фото 1

Також у Деснянському районі через сильний вітер попадали дерева.

Але після дощу у Києві та області в небі з’явилась неймовірна веселка.

6 фото
На весь екран

Окрім того, у мережі очевидці діляться кадрами негоди, яка накрила Київську область. Зокрема, у Бучі потужний вітер повалив дерева.

Раніше повідомлялося, що сильна злива у Києві спричинила підтоплення підвальних приміщень у Голосіївському районі столиці. Нагадаємо, у Калуші на Прикарпатті внаслідок злив утворилася провальна воронка.

Теги: Київ кияни вітер негода відео веселка

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