Експерша ракетка світу вигнала з дому зірку «Баварії» після зради: деталі скандалу

ЗМІ стверджують, що Ана важко пережила зраду і майже не виходила з дому

Сербський таблоїд Kurir стверджує, що їм відомі причини розставання однієї з найвідоміших спортивних пар – експершої ракети світу Ани Іванович та чемпіона світу з футболу та зірки «Баварії» Бастіана Швайнштайгера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

З посиланням на персонал маєтку, таблоїд Kurir стверджує, що Ана Іванович вигнала Бастіана Швайнштайгера з їхньої вілли на Майорці після того, як отримала докази його зради з Сільвою Капітановою. Капітанова, яка народилась у США, але має болгарське походження і вільно володіє німецькою мовою, була знайома з родиною Іванович і Швайнштайгера, адже їх діти навчаються в одній школі.

За словами працівника, експерша ракетка світу не вірила чуткам про їх роман до моменту, поки не побачила підтвердження. Бастіан не заперечував і одразу зібрав речі, переїхавши у новий будинок, де вже потай зустрічався з Сільвою декілька місяців. Сільва, за даними преси, раніше була заміжня за іспанським бізнесменом-мільйонером Маркосом Феррагутом і має двох дітей. Її попередній шлюб завершився після роману з танцівником, з яким вона подорожувала Іспанією на різні танцювальні заходи. Бастіан і Сільва познайомилися через школу їхніх дітей на Майорці і почали роман тоді, коли Капітанова вже була розлучена.

ЗМІ стверджують, що Ана важко пережила зраду і майже не виходила з дому, а найбільшим ударом для неї стало те, що вона була знайома з Сільвою. Підтримку їй надали батьки, які залишалися поруч у найскладніші дні. Зараз колишня тенісистка повертається до спокійного життя й залишається у своєму маєтку з дітьми. Всупереч чуткам, вона не має наміру продавати будинок на Майорці, до якого вона глибоко прив'язана. Вона проводить там більшу частину року, а діти відвідують школу неподалік. Після недавнього ремонту нерухомість вартістю 15 мільйонів євро була спеціально пристосована до потреб сім'ї.

Нагадаємо, Бастіан Швайнштайгер та колишня перша ракетка світу Ана Іванович розлучилися після дев'яти років шлюбу.

Юрист тенісистки назвав причиною розриву «непереборні розбіжності» та відмовився від подальших коментарів.

Раніше повідомлялося, що 37-річна Іванович та 40-річний Швайнштайгер розійшлися у лютому 2025 року. Ана проживає в рідному для себе Белграді разом із синами Лукою, Леоном та Тео. Швайнштайгер останнім часом багато подорожує у робочих справах, проте у вільний час живе у Мюнхені.

Пара одружилася у липні 2016 року.

За інформацією джерел Bild, подружжя досі формально перебуває у шлюбі, але вони вже давно розійшлося. Зазначається, що тенісистка разом із трьома дітьми зараз живе на Мальорці, а футболіст проводить багато часу зі своєю новою дівчиною.