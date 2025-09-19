Головна Спорт Скотч. Спорт
Фото Ярослави Магучіх підірвало японські соцмережі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Фото Ярослави Магучіх підірвало японські соцмережі
Магучіх під час відбіркових змагань
фото: reuters

Фінал змагань у жіночих стрибках у висоту відбудеться в неділю, 21 вересня

Фото української легкоатлетки Ярослави Магучіх під час відбіркових змагань зі стрибків у висоту серед жінок на світовому чемпіонаті з легкої атлетики в Токіо вчора розірвали японські соцмережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство України в Японії.

Фото коментували так:

  • «Спляча красуня таки існує!»;
  • «Спить у спальнику – прокидається, щоб з легкістю стрибнути на 1,92 м з першої спроби – знову спить. Неймовірно!»;
  • «Вона вилізла зі спальника лише для того, щоб стрибнути, і щоб пересунути спальник в сухе місце, коли пішов дощ».

«21 вересня під час фінальних змагань вболіватимемо за Ярославу та Юлію Левченко, яка також успішно пройшла відбірковий етап», – наголошує посольство.

Нагадаємо, українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко подолали кваліфікацію у фінал чемпіонату світу-2025 у стрибках у висоту. Усі спортсменки були поділені на дві кваліфікаційні групи Ярослава Магучіх потрапила до групи A. Тоді як Юлія Левченко і Катерина Табашник змагалися у відбірковій групі B.

Фінал змагань у жіночих стрибках у висоту відбудеться в неділю, 21 вересня, о 13:30 за київським часом.

Фото Ярослави Магучіх підірвало японські соцмережі
Фото Ярослави Магучіх підірвало японські соцмережі
