У США фотографи переплутали Вінус Вільямс з Наомі Кемпбелл

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
У США фотографи переплутали Вінус Вільямс з Наомі Кемпбелл
Вінус Вільямс відвідала нагородження премією CFDA-2025
Поки 45-річна Вільямс піднімалася сходами разом із чоловіком Ендрю Преті, фотографи називали її ім'ям Кемпбелл

Семиразову переможницю Мейджорів, колишню першу ракетку світу американську тенісистку Вінус Вільямс фотографи прийняли за 55-річну модель Наомі Кемпбелл на премії CFDA-2025 («Премія Ради модельєрів Америки»)  у Нью-Йорку (США). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Поки 45-річна Вільямс піднімалася сходами разом із чоловіком Ендрю Преті, фотографи називали її ім'ям Кемпбелл.

Обидві жінки були одягнені по-різному, а Наомі Кемпбелл у результаті прибула на премію на півтори години пізніше. 

