З одягу – лише ковдра. Дружина футболіста збірної України вразила мережу ефектним фото

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Дружина захисника «Шахтаря» та збірної України з футболу Юхима Коноплі Анастасія вразила мережу ефектним фото. Про це повідомляє «Главком».

Світлина дівчини в Instagram також сподобалися її підписникам, які залишають під неї схвальні коментарі.

«Ти тут така справжня, прям дуже», – йдеться в одному з коментарів.

Також не залишив без уваги фото дружини і сам Юхим.

«Ось це так 😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥», – написав він.

Напередодні збірна України з футболу поступилася Франції – 0:4.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

