Дві українки пробилися до фіналу Діамантової ліги у стрибках у висоту

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Дві українки пробилися до фіналу Діамантової ліги у стрибках у висоту
Для Магучіх це п'ятий поспіль вихід у фінал Діамантової ліги у кар'єрі
фото: Reuters

Фінал сезону-2025 Діамантової ліги пройде у швейцарському Цюриху 27-28 серпня

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх і Юлія Левченко отримали путівку у фінал Діамантової ліги у стрибках у висоту серед жінок. Сталося це за підсумками 13 етапів змагань, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

На дощовому етапі престижних легкоатлетичних змагань у Лозанні виступили дві українки: Юлія Левченко з висотою в 1.86 м розділила шосту сходинку з німкенею Імке Оннен і сербкою Ангеліною Топич. Натомість чинна переможниця фіналу Діамантової ліги Ярослава Магучіх через проблеми зі здоров'ям вдруге в кар'єрі завершила старт без результату.

За підсумками змагань у Лозанні лише Левченко додала собі бали у актив – три очки завдяки фінішу на шостій сходинці. Натомість Магучіх, яка закінчила змагання без результату, не заробила за них жодного балу.

Cуперницями українок у фіналі Діамантової ліги стануть австралійки Нікола Оліслагерс й Елеанор Паттерсон, переможниця етапу в Лондоні Морган Лейк і німкеня Крістіна Гонзель, яка стала однією з трьох стрибунок, що вибороли «золото» в Лозанні.

Рейтинг найкращих стрибунок у висоту за підсумками етапів Діамантової ліги: топ-8

  1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 37 очок
  2. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 36 очок
  3. Ярослава Магучіх (Україна) – 35 очок
  4. Морган Лейк (Велика Британія) – 23 очки
  5. Крістіна Гонзель (Німеччина) – 23 очки
  6. Юлія Левченко (Україна) – 18 очок
  7. Марія Жоднік (Польща) – 14 очок
  8. Імке Оннен (Німеччина) – 12 очок

Що означає вихід двох українок у фінал Діамантової ліги у стрибках у висоту

Для Магучіх це п'ятий поспіль вихід у фінал Діамантової ліги у кар'єрі. У 2021 році вона здобула «срібло», натомість у 2022-2024 роках вона тричі поспіль вигравала «золото» змагань.

Левченко вшосте в кар'єрі вийшла у фінал Діамантової ліги. У активі стрибунки три «срібла» – у 2017, 2018 та 2019 роках.

Україна восьмий рік поспіль представлена щонайменше двома легкоатлетками у фіналі жіночих стрибків у висоту змагань.

Фінал сезону-2025 Діамантової ліги пройде у швейцарському Цюриху 27-28 серпня. Змагання з жіночих стрибків у висоту відбудуться в перший змагальний день фіналу.

Нагадаємо, українські бігуни Владислав Фінчук, Давид Кулаковський та Юлія Гавриляк присвятили перемогу на чемпіонаті України з легкої атлетики загиблим родичами на війні проти Росії

легка атлетика Ярослава Магучіх Юлія Левченко Діамантова ліга стрибки у висоту

