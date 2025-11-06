Індійський студент встановив футбольний рекорд Гіннеса
24-річний Чаран Кумар став володарем трьох сертифікатів Книги рекордів Гіннесса
24-річний студент з Індії Чаран Кумар потрапив до Книги рекордів Гіннесса, встановивши світове досягнення за найбільшу кількість набивань футбольного м'яча в повітрі за хвилину. Як повідомляє «Главком», пресслужба Книги рекордів Гіннесса офіційно визнала досягнення Кумара.
Чаран Кумар, який навчається в магістратурі з програмних систем, здійснив 212 набивань футбольного м'яча за одну хвилину, використовуючи обов'язкове чергування ніг. Це стало новим світовим рекордом серед чоловіків у цій дисципліні.
Шлях до тріумфу був нелегким, оскільки Кумар уже мав кілька вражаючих досягнень.
У 2021 році він становив свій перший рекорд, набивши м'яч 206 разів (без обов'язкового чергування ніг). У 2023 році він дивував усіх, виконавши 226 торкань м'яча за хвилину, використовуючи при цьому обтяжувачі на ногах вагою 5 кілограмів.
У 2025 році Чаран Кумар побив свій попередній рекорд і став володарем трьох сертифікатів від Книги рекордів Гіннесса, перетворивши дитяче захоплення на справжній спортивний подвиг.
До слова, майстри-ювеліри компанії Al Romaizan створили справжню сенсацію, представивши світу найціннішу золоту сукню, яка офіційно увійшла до Книги рекордів Гіннеса. Це не просто вбрання, а монументальний витвір мистецтва, вартість якого сягає $1,088,000 (понад 40 млн грн).
