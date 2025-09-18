Магучіх і Левченко подолали кваліфікацію чемпіонату світу з легкої атлетики: коли фінал

Фінал змагань у жіночих стрибках у висоту відбудеться в неділю, 21 вересня

Магучіх і Левченко продовжують боротьбу за нагороди

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко подолали кваліфікацію у фінал чемпіонату світу-2025 у стрибках у висоту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Всі спортсменки були поділені на дві кваліфікаційні групи Ярослава Магучіх потрапила до групи A. Тоді як Юлія Левченко і Катерина Табашник змагалися у відбірковій групі B.

У групі B легкоатлетки розпочали змагання з планки 1.83 м. Юлія Левченко підкорила планку з першої спроби, а Катерині Табашник для подолання планки знадобилося використати усі три стрибки.

Другу планку 1.88 м Юлія Левченко також пройшла з першої спроби, Табашник підкорила планку з другого стрибка.

Ярослава Магучіх розпочинала змагання з висоти 1.92 м, яку чинна чемпіонка світу підкорила з першої спроби, також один стрибок на цій висоті використала і Юлія Левченко. Катерина Табашник не змогла підкорити висоту та вибула зі змагань.

Всі учасниці визначилися на висоті 1.92 м оскільки лише 11 легкоатлеток змогли підкорити висоту. При цьому до фіналу потрапили 16 стрибунок, ще п'ять атлеток потрапили до фіналу через роздільне 12-те місце.

Усі учасниці фіналу чемпіонату світу з легкої атлетики у жіночих стрибках у висоту: Ярослава Магучіх (Україна), Морган Лейк (Велика Британія), Елеанор Паттерсон (Австралія), Ангеліна Топич (Сербія), Нікола Оліслагерс (Австралія), Юлія Левченко (Україна), Міхаела Груба (Чехія), Марія Жодзік (Польща), Роуз Єбоа (Гана), Крістіна Гонзель (Німеччина), Марія Вукович (Чорногорія), Єлєна Куліченко (Кіпр), Елізабет Пігела (Естонія), Фатумата Баллей (Гвінея), Імке Оннен (Німеччина), Мерел Маес (Бельгія)

Фінал змагань у жіночих стрибках у висоту відбудеться в неділю, 21 вересня, о 13:30 за київським часом.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.