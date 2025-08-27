Головна Спорт Новини
Магучіх здобула срібло у фіналі Діамантової ліги

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
фото: Reuters

Магучіх вп'яте поспіль здобула медаль у фіналі Діамантової ліги

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко завершили виступи у фіналі Діамантової ліги в стрибках у висоту у Цюріху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Змагання почались з висоти у 1.80 метра, на якій стартувала лише Левченко – подолала її з першої спроби. До висоти 1.91 м у секторі стартували усі спортсменки окрім Магучіх, при цьому усі стрибунки не припускались помилок.

На висоті 1.94 м стартувала Ярослава Магучіх, яку взяла з першої спроби. Першою позначку 1.94 м не подолала Паттерсон. Елеанор стала єдиною легкоатлеткою, яка помилилась на висоті та зрештою завершила змагання.

Висоту 1.97 м без помилок пройшли три стрибунки: Левченко, Магучіх і Оліслагерс. Лейк та Гонзель помилились по два рази, але врятувались та перейшли на 2.00 м.

Морган Лейк з першої спроби підкорила висоту 2.00 м, встановивши рекорд Великої Британії. Також з першого стрибка планка підкорилась Ярославі та Ніколі. Натомість Юлія Левченко змогла подолати позначку 2.00 метри з другої спроби, та показати найкращий результат за п'ять років. Крістіна не змогла повторити особистий рекорд та вибула зі змагань, посівши п'яте місце у фіналі.

Висота 2.02 м визначила призерок фіналу Діамантової ліги. Так, виступи на цій стадії завершила Морган Лейк та Юлія Левченко: британка випередила Юлію за спробами у боротьбі за «бронзу». Натомість Оліслагерс вийшла в лідерки, підкоривши планку з першої спроби, а Магучіх витратила дві спроби.

Оліслагерс встановила особистий рекорд, стрибнувши 2.04 м з першої спроби, натомість Ярослава перенесла висоту на 2.06 м. Зрештою жодна зі стрибунок не підкорила цю планку, таким чином Магучіх здобула срібло, а Оліслагерс – золото.

Фінал Діамантової ліги-2025 в Цюриху. Стрибки у висоту (жінки)

  1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2.04 м
  2. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.02 м
  3. Морган Лейк (Велика Британія) – 2.00 м
  4. Юлія Левченко (Україна) – 2.00 м
