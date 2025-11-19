Головна Спорт Скотч. Спорт
Трамп заявив, що син почав його більше шанувати після знайомства з Роналду

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Трамп заявив, що син почав його більше шанувати після знайомства з Роналду
Роналду був присутній на урочистій вечері з нагоди візиту до США Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда
фото: Reuters

Трамп: Мій син – великий шанувальник Роналду

Президент США Дональд Трамп пожартував, що досяг більшої поваги з боку свого молодшого сина Беррона, познайомивши його з легендарним нападником Кріштіану Роналду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

«Знаєте, мій син – великий шанувальник Роналду», – заявив Трамп, виступаючи у вівторок, 18 листопада, на урочистій вечері з нагоди візиту до США наслідного принца та прем'єр-міністра Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, на якій був присутній португальський форвард.

«Беррон зустрівся з ним. Я думаю, що після того, як я представив вас, він став дещо більше поважати свого батька», – звернувся Трамп до Роналду під сміх присутніх.

На вечері також були присутні президент ФІФА Джанні Інфантіно та американський мільярдер Ілон Маск.

40-річний Роналду є п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів, чемпіоном Європи, дворазовим переможцем Ліги націй, найкращим бомбардиром в історії національних збірних, чемпіонатів Європи, Ліги чемпіонів та клубних чемпіонатів світу.

У грудні 2022 року він перейшов до «Аль-Насру».

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

З одягу – лише ковдра. Дружина футболіста збірної України вразила мережу ефектним фото
З одягу – лише ковдра. Дружина футболіста збірної України вразила мережу ефектним фото
Популярні норвезькі біатлоністи брати Бьо відкрили бізнес після завершення кар’єри
Популярні норвезькі біатлоністи брати Бьо відкрили бізнес після завершення кар’єри
Гурт Kalush Orchestra став амбасадором Федерації боксу України
Гурт Kalush Orchestra став амбасадором Федерації боксу України
Індійський студент встановив футбольний рекорд Гіннеса
Індійський студент встановив футбольний рекорд Гіннеса
У США фотографи переплутали Вінус Вільямс з Наомі Кемпбелл
У США фотографи переплутали Вінус Вільямс з Наомі Кемпбелл

