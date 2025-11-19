Трамп заявив, що син почав його більше шанувати після знайомства з Роналду

Роналду був присутній на урочистій вечері з нагоди візиту до США Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда

Трамп: Мій син – великий шанувальник Роналду

Президент США Дональд Трамп пожартував, що досяг більшої поваги з боку свого молодшого сина Беррона, познайомивши його з легендарним нападником Кріштіану Роналду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

«Знаєте, мій син – великий шанувальник Роналду», – заявив Трамп, виступаючи у вівторок, 18 листопада, на урочистій вечері з нагоди візиту до США наслідного принца та прем'єр-міністра Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, на якій був присутній португальський форвард.

«Беррон зустрівся з ним. Я думаю, що після того, як я представив вас, він став дещо більше поважати свого батька», – звернувся Трамп до Роналду під сміх присутніх.

На вечері також були присутні президент ФІФА Джанні Інфантіно та американський мільярдер Ілон Маск.

40-річний Роналду є п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів, чемпіоном Європи, дворазовим переможцем Ліги націй, найкращим бомбардиром в історії національних збірних, чемпіонатів Європи, Ліги чемпіонів та клубних чемпіонатів світу.

У грудні 2022 року він перейшов до «Аль-Насру».

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».