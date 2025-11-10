Популярні норвезькі біатлоністи брати Бьо відкрили бізнес після завершення кар’єри

Норвезькі біатлоністи Йоганнес і Тар'єй Бьо навесні 2025 року заявили про завершення своєї кар'єри у спорті

Цього року брати продемонструють результати своєї роботи в одному з найпопулярніших курортів Норвегії

Норвезькі біатлоністи брати Йоганнес і Тар'єй Бьо після завершення спортивної кар’єри відкрили власну справу з виробництва лижеролерів. Про це пише «Главком» із посиланням на Ski-nordique.net.

Йоханнес і Тарьєй вже працюють над виробництвом власної лінійки лижеролерів. «Ми хотіли створити щось, що поширить дух біатлону за межі снігу. Ми не підемо на жодні компроміси на шляху, який дозволить нам виробляти найкращі роликові лижі на ринку», – прокоментували брати Бьо.

Нещодавно брати Бьо протестували свою розробку, самостійно випробувавши свій винахід. Незабаром вони продемонструють його на популярному лижному курорті Норвегії Холменколлені під час заходу, де буде присутня спільнота лижників та біатлоністів.

Відомо, що власну серію лижеролерів брати створюють у партнерстві з німецьким виробником SRB, який є відомим у цій сфері. SRB вважає що це партнерство є гарною можливістю, щоб поєднати німецькі та норвезькі традиції. «Ми не підемо на жодні компроміси на шляху, який дозволить нам виробляти найкращі роликові лижі на ринку», – сказали брати Бьо у спільному прес-релізі.

