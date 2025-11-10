Головна Спорт Скотч. Спорт
Популярні норвезькі біатлоністи брати Бьо відкрили бізнес після завершення кар'єри

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Популярні норвезькі біатлоністи брати Бьо відкрили бізнес після завершення кар’єри
Норвезькі біатлоністи Йоганнес і Тар'єй Бьо навесні 2025 року заявили про завершення своєї кар'єри у спорті
фото: Nordic Focus

Цього року брати продемонструють результати своєї роботи в одному з найпопулярніших курортів Норвегії

Норвезькі біатлоністи брати Йоганнес і Тар'єй Бьо після завершення спортивної кар’єри відкрили власну справу з виробництва лижеролерів. Про це пише «Главком» із посиланням на Ski-nordique.net.

Йоханнес і Тарьєй вже працюють над виробництвом власної лінійки лижеролерів. «Ми хотіли створити щось, що поширить дух біатлону за межі снігу. Ми не підемо на жодні компроміси на шляху, який дозволить нам виробляти найкращі роликові лижі на ринку», – прокоментували брати Бьо.

Нещодавно брати Бьо протестували свою розробку, самостійно випробувавши свій винахід. Незабаром вони продемонструють його на популярному лижному курорті Норвегії Холменколлені під час заходу, де буде присутня спільнота лижників та біатлоністів.

Відомо, що власну серію лижеролерів брати створюють у партнерстві з німецьким виробником SRB, який є відомим у цій сфері. SRB вважає що це партнерство є гарною можливістю, щоб поєднати німецькі та норвезькі традиції. «Ми не підемо на жодні компроміси на шляху, який дозволить нам виробляти найкращі роликові лижі на ринку», – сказали брати Бьо у спільному прес-релізі.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що донька українського військового вдруге у кар'єрі виграла турнір WTA 125. Українська тенісистка Олександра Олійникова здобула перемогу у фіналі турніру WTA 125 в аргентинському Тукумані, виборовши другий титул у кар’єрі на цьому рівні. У фіналі суперницею Олександри стала єгиптянка Маяр Шеріф. Початок матчу склався невдало для українки – вона програвала 0:4, однак зуміла скоротити відставання.

Також повідомлялося про те, що помер легендарний гравець та тренер НБА рекордсмен Національної баскетбольної асоціації (НБА) за кількістю проведених матчів у статусі головного тренера американець Ленні Вілкенс. У 1960 році Вілкенс був обраний на драфті НБА під загальним шостим номером клубом «Сент-Луїс». Вілкенс був включений до Зали слави баскетболу і як гравець, і як тренер. Лише п'ятьом людям підкорилося це досягнення. Спортсмен помер у віці 88 років.

Теги: спорт біатлон Норвегія

