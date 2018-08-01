  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Красиві дівчата як продовження цікавих гонок у світі автоспорту. Фотогалерея найпалкіших уболівальниць

    • Розсилка
    Красиві дівчата як продовження цікавих гонок у світі автоспорту. Фотогалерея найпалкіших уболівальниць

    Галерея дівчат останніх липневих гоночних вікендів

    Минув останній липневий вікенд в автомобільному спорті.

    Як відомо, Формула-1, а також серії підтримки, відмовилися від послуг грід-ґьорлз та оголосили, що із сезону-2018 у чемпіонаті більше не буде дівчат, які тримають таблички з номерами пілотів на стартовій решітці.

    Натомість, інші гоночні серії від такого кроку відмовилися, і гарні дівчата й надалі прикрашають своєю присутністю перегони.

    Motorsport.com пропонує до уваги фото найпалкіших уболівальниць авто- та мотоспорту, а також пілотес, яких можна було побачили за останні вікенди на трасах по всьому світу.

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    Красиві дівчата як продовження цікавих гонок у світі автоспорту. Фотогалерея найпалкіших уболівальниць
    Красиві дівчата як продовження цікавих гонок у світі автоспорту. Фотогалерея найпалкіших уболівальниць
    Красиві дівчата як продовження цікавих гонок у світі автоспорту. Фотогалерея найпалкіших уболівальниць
    Красиві дівчата як продовження цікавих гонок у світі автоспорту. Фотогалерея найпалкіших уболівальниць
    Красиві дівчата як продовження цікавих гонок у світі автоспорту. Фотогалерея найпалкіших уболівальниць
    Красиві дівчата як продовження цікавих гонок у світі автоспорту. Фотогалерея найпалкіших уболівальниць
    Красиві дівчата як продовження цікавих гонок у світі автоспорту. Фотогалерея найпалкіших уболівальниць
    Красиві дівчата як продовження цікавих гонок у світі автоспорту. Фотогалерея найпалкіших уболівальниць
    Красиві дівчата як продовження цікавих гонок у світі автоспорту. Фотогалерея найпалкіших уболівальниць
    Красиві дівчата як продовження цікавих гонок у світі автоспорту. Фотогалерея найпалкіших уболівальниць
    Красиві дівчата як продовження цікавих гонок у світі автоспорту. Фотогалерея найпалкіших уболівальниць
    Красиві дівчата як продовження цікавих гонок у світі автоспорту. Фотогалерея найпалкіших уболівальниць
    Красиві дівчата як продовження цікавих гонок у світі автоспорту. Фотогалерея найпалкіших уболівальниць
    Красиві дівчата як продовження цікавих гонок у світі автоспорту. Фотогалерея найпалкіших уболівальниць
    Красиві дівчата як продовження цікавих гонок у світі автоспорту. Фотогалерея найпалкіших уболівальниць
    Красиві дівчата як продовження цікавих гонок у світі автоспорту. Фотогалерея найпалкіших уболівальниць
    Красиві дівчата як продовження цікавих гонок у світі автоспорту. Фотогалерея найпалкіших уболівальниць
    Красиві дівчата як продовження цікавих гонок у світі автоспорту. Фотогалерея найпалкіших уболівальниць
    Красиві дівчата як продовження цікавих гонок у світі автоспорту. Фотогалерея найпалкіших уболівальниць

    Дивіться також: Кетлін Бейкер: ефектна красуня з США, якій тепер належить світовий рекорд з плавання.

    Автоспорт модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ