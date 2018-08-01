Красиві дівчата як продовження цікавих гонок у світі автоспорту. Фотогалерея найпалкіших уболівальниць



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Галерея дівчат останніх липневих гоночних вікендів

Минув останній липневий вікенд в автомобільному спорті.

Як відомо, Формула-1, а також серії підтримки, відмовилися від послуг грід-ґьорлз та оголосили, що із сезону-2018 у чемпіонаті більше не буде дівчат, які тримають таблички з номерами пілотів на стартовій решітці.

Натомість, інші гоночні серії від такого кроку відмовилися, і гарні дівчата й надалі прикрашають своєю присутністю перегони.

Motorsport.com пропонує до уваги фото найпалкіших уболівальниць авто- та мотоспорту, а також пілотес, яких можна було побачили за останні вікенди на трасах по всьому світу.

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