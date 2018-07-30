Кетлін Бейкер: ефектна красуня з США, якій тепер належить світовий рекорд з плавання



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Американці вдалося на 10 сотих перевершити рекорд чемпіонки світу з Канади Кайлі Мас

Американська плавчиха Кетлін Бейкер встановила світовий рекорд на дистанції 100 м на спині.

На чемпіонаті США з плавання в Ірвайні, штат Каліфорнія, Бейкер змогла показати час 58,00.

Таким чином американці вдалося на 10 сотих перевершити рекорд чемпіонки світу Кайлі Мас. Канадка пропливла стометрівку на спині за 58,10 під час переможного для неї чемпіонату світу в Будапешті в минулому році.

Джерело: sports.ru