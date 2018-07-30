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    Скотч. Спорт

    Кетлін Бейкер: ефектна красуня з США, якій тепер належить світовий рекорд з плавання

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    Кетлін Бейкер: ефектна красуня з США, якій тепер належить світовий рекорд з плавання

    Американці вдалося на 10 сотих перевершити рекорд чемпіонки світу з Канади Кайлі Мас

    Американська плавчиха Кетлін Бейкер встановила світовий рекорд на дистанції 100 м на спині.

    На чемпіонаті США з плавання в Ірвайні, штат Каліфорнія, Бейкер змогла показати час 58,00.

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    Кетлін Бейкер: ефектна красуня з США, якій тепер належить світовий рекорд з плавання
    Кетлін Бейкер: ефектна красуня з США, якій тепер належить світовий рекорд з плавання
    Кетлін Бейкер: ефектна красуня з США, якій тепер належить світовий рекорд з плавання
    Кетлін Бейкер: ефектна красуня з США, якій тепер належить світовий рекорд з плавання
    Кетлін Бейкер: ефектна красуня з США, якій тепер належить світовий рекорд з плавання
    Кетлін Бейкер: ефектна красуня з США, якій тепер належить світовий рекорд з плавання
    Кетлін Бейкер: ефектна красуня з США, якій тепер належить світовий рекорд з плавання
    Кетлін Бейкер: ефектна красуня з США, якій тепер належить світовий рекорд з плавання
    Кетлін Бейкер: ефектна красуня з США, якій тепер належить світовий рекорд з плавання
    Кетлін Бейкер: ефектна красуня з США, якій тепер належить світовий рекорд з плавання
    Кетлін Бейкер: ефектна красуня з США, якій тепер належить світовий рекорд з плавання
    Кетлін Бейкер: ефектна красуня з США, якій тепер належить світовий рекорд з плавання
    Кетлін Бейкер: ефектна красуня з США, якій тепер належить світовий рекорд з плавання
    Кетлін Бейкер: ефектна красуня з США, якій тепер належить світовий рекорд з плавання
    Кетлін Бейкер: ефектна красуня з США, якій тепер належить світовий рекорд з плавання
    Кетлін Бейкер: ефектна красуня з США, якій тепер належить світовий рекорд з плавання
    Кетлін Бейкер: ефектна красуня з США, якій тепер належить світовий рекорд з плавання
    Кетлін Бейкер: ефектна красуня з США, якій тепер належить світовий рекорд з плавання

    Таким чином американці вдалося на 10 сотих перевершити рекорд чемпіонки світу Кайлі Мас. Канадка пропливла стометрівку на спині за 58,10 під час переможного для неї чемпіонату світу в Будапешті в минулому році.

    Джерело: sports.ru

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