«Миля» на піску: як Артем Мілевський проводить канікули (фото)
- Сьогодні, 21:51
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Екс-гравець збірної України відпочиває після сезону у Білорусі
Артем Мілевський поділився зі своїми підписниками в Instagram новими світлинами.
Після завершення сезону у Білорусі колишній гравець київського «Динамо» та збірної України відправився у теплі краї.
Спочатку Мілевський виклав фотографію на фоні пальм, а згодом і з берега моря або ж океану.
При цьому, де відпочиває Артем, він не вказав, просто написавши під одним з фото «Канікули».
На іншій він лежить на піску біля напису «Миля», який, очевидно, сам і зробив.
Не забуває футболіст і про тренажерний зал. Це видно з останньої світлини, яку він підписав: «Скоро 33. Потрібно бути у формі».
Нагадаємо, Мілевський показав, як його команда відсвяткувала четверте місце у чемпіонаті Білорусі.