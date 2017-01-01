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    «Миля» на піску: як Артем Мілевський проводить канікули (фото)

    Екс-гравець збірної України відпочиває після сезону у Білорусі
    Артем Мілевський поділився зі своїми підписниками в Instagram новими світлинами. Після завершення сезону у Білорусі колишній гравець київського «Динамо» та збірної України відправився у теплі краї. Спочатку Мілевський виклав фотографію на фоні пальм, а згодом і з берега моря або ж океану. При цьому, де відпочиває Артем, він не
    • Сьогодні, 21:51
    • Розсилка

    Екс-гравець збірної України відпочиває після сезону у Білорусі

    Артем Мілевський поділився зі своїми підписниками в Instagram новими світлинами.

    Після завершення сезону у Білорусі колишній гравець київського «Динамо» та збірної України відправився у теплі краї.

    Спочатку Мілевський виклав фотографію на фоні пальм, а згодом і з берега моря або ж океану.

    При цьому, де відпочиває Артем, він не вказав, просто написавши під одним з фото «Канікули».

    На іншій він лежить на піску біля напису «Миля», який, очевидно, сам і зробив.

    Не забуває футболіст і про тренажерний зал. Це видно з останньої світлини, яку він підписав: «Скоро 33. Потрібно бути у формі».

    Нагадаємо, Мілевський показав, як його команда відсвяткувала четверте місце у чемпіонаті Білорусі.

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    «Миля» на піску: як Артем Мілевський проводить канікули (фото)
    «Миля» на піску: як Артем Мілевський проводить канікули (фото)
    «Миля» на піску: як Артем Мілевський проводить канікули (фото)

    НОВИНИ ФУТБОЛУ канікули Мілевський
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