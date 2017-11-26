Мілевський показав, як його команда відсвяткувала четверте місце в чемпіонаті Білорусі (відео)
- Вчора, 20:56
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Команда Мілевського може взяти участь в Лізі Європи
Нападаючий брестського «Динамо» Артем Мілевський разом зі своєю командою здобув перемогу в заключному матчі сезону проти «Гомеля» (1:0) і зайняв четверте місце в чемпіонаті Білорусі.
У своєму Instagram Мілевський виклав відео, з ресторану, де команда святкує завершення сезону.
У 14-ти матчах чемпіонату Білорусі Мілевський забив 5 м'ячів і зробив 6 ассистів.
Відзначимо, що після 10-го туру Вищої ліги «Динамо» знаходилося на 12 місці в турнірній таблиці чемпіонату Білорусі, але команда зуміла піднятися на вісім рядків до кінця сезону.
Четверте місце може дати брестському колективу можливість виступу в Лізі Європи в наступному сезоні, але для цього володарем Кубка країни повинна стати команда з ТОП-4.
Нагадаємо, Мілевський заявив, що з величезним бажанням приїде в розташування збірної України.
Джерело: xsport.ua