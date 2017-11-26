Мілевський показав, як його команда відсвяткувала четверте місце в чемпіонаті Білорусі (відео)

Команда Мілевського може взяти участь в Лізі Європи

Нападаючий брестського «Динамо» Артем Мілевський разом зі своєю командою здобув перемогу в заключному матчі сезону проти «Гомеля» (1:0) і зайняв четверте місце в чемпіонаті Білорусі. У своєму Instagram Мілевський виклав відео, з ресторану, де команда святкує завершення сезону. У 14-ти матчах чемпіонату Білорусі Мілевський



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Команда Мілевського може взяти участь в Лізі Європи

Нападаючий брестського «Динамо» Артем Мілевський разом зі своєю командою здобув перемогу в заключному матчі сезону проти «Гомеля» (1:0) і зайняв четверте місце в чемпіонаті Білорусі.

У своєму Instagram Мілевський виклав відео, з ресторану, де команда святкує завершення сезону.

У 14-ти матчах чемпіонату Білорусі Мілевський забив 5 м'ячів і зробив 6 ассистів.

Відзначимо, що після 10-го туру Вищої ліги «Динамо» знаходилося на 12 місці в турнірній таблиці чемпіонату Білорусі, але команда зуміла піднятися на вісім рядків до кінця сезону.

Четверте місце може дати брестському колективу можливість виступу в Лізі Європи в наступному сезоні, але для цього володарем Кубка країни повинна стати команда з ТОП-4.

Нагадаємо, Мілевський заявив, що з величезним бажанням приїде в розташування збірної України.

Dinamo Brest @dynamobrest ,s 4im mestom ‘gorod nad Bugom’ Публикация от timi1010 (@timi1010) Ноя 26 2017 в 6:44 PST

Джерело: xsport.ua