Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни

У Артема завжди є надійний тил - його сім'я - двоє синів і прекрасна дружина Анна Кравець

141 матч за київське «Динамо» і 43 забитих м'ячі - такий статистичний підсумок нападника Артема Кравця на момент його нового виклику. Український форвард перейшов в турецьку Суперлігу, де спробує себе проявити в складі «Кайсеріспор». Це вже не перший закордонний досвід 28-річного форварда, раніше були німецький



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анна Кравець

У Артема завжди є надійний тил - його сім'я - двоє синів і прекрасна дружина Анна Кравець

141 матч за київське «Динамо» і 43 забитих м'ячі - такий статистичний підсумок нападника Артема Кравця на момент його нового виклику. Український форвард перейшов в турецьку Суперлігу, де спробує себе проявити в складі «Кайсеріспор».

Це вже не перший закордонний досвід 28-річного форварда, раніше були німецький «Штутгарт» і іспанська «Гранада», тому адаптація не повинна зайняти багато часу, тим більше, що в новому клубі вже є екс-гравець збірної України. Також важливо, що у Артема завжди є надійний тил - його сім'я - двоє синів і прекрасна дружина Анна Кравець.

Нагадаємо, Кравець зворушливо попрощався з «Динамо».

Джерело: xsport.ua