Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
- Сьогодні, 11:30
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Анна Кравець
У Артема завжди є надійний тил - його сім'я - двоє синів і прекрасна дружина Анна Кравець
141 матч за київське «Динамо» і 43 забитих м'ячі - такий статистичний підсумок нападника Артема Кравця на момент його нового виклику. Український форвард перейшов в турецьку Суперлігу, де спробує себе проявити в складі «Кайсеріспор».
Це вже не перший закордонний досвід 28-річного форварда, раніше були німецький «Штутгарт» і іспанська «Гранада», тому адаптація не повинна зайняти багато часу, тим більше, що в новому клубі вже є екс-гравець збірної України. Також важливо, що у Артема завжди є надійний тил - його сім'я - двоє синів і прекрасна дружина Анна Кравець.
Нагадаємо, Кравець зворушливо попрощався з «Динамо».
Джерело: xsport.ua