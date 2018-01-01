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    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни

    У Артема завжди є надійний тил - його сім'я - двоє синів і прекрасна дружина Анна Кравець
    141 матч за київське «Динамо» і 43 забитих м'ячі - такий статистичний підсумок нападника Артема Кравця на момент його нового виклику. Український форвард перейшов в турецьку Суперлігу, де спробує себе проявити в складі «Кайсеріспор». Це вже не перший закордонний досвід 28-річного форварда, раніше були німецький
    • Сьогодні, 11:30
    • Розсилка
    Анна Кравець
    Анна Кравець

    У Артема завжди є надійний тил - його сім'я - двоє синів і прекрасна дружина Анна Кравець

    141 матч за київське «Динамо» і 43 забитих м'ячі - такий статистичний підсумок нападника Артема Кравця на момент його нового виклику. Український форвард перейшов в турецьку Суперлігу, де спробує себе проявити в складі «Кайсеріспор».

    Це вже не перший закордонний досвід 28-річного форварда, раніше були німецький «Штутгарт» і іспанська «Гранада», тому адаптація не повинна зайняти багато часу, тим більше, що в новому клубі вже є екс-гравець збірної України. Також важливо, що у Артема завжди є надійний тил - його сім'я - двоє синів і прекрасна дружина Анна Кравець.

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    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни
    Надійний тил Артема Кравця. Шикарні фото дружини футболіста Анни

    Нагадаємо, Кравець зворушливо попрощався з «Динамо».

    Джерело: xsport.ua

    ФК «Динамо»
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