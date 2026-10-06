Російський олігарх Умар Кремльов підтвердив, що син Дональда Трампа повернув йому кошти

Структури Кремльова витратили на скандальний захід близько $200 тисяч

Кремльов заявив, що «просто дружить» з Дональдом Трампом-молодшим

Російський олігарх та президент Міжнародної асоціації боксу (IBA) Умар Кремльов під час спілкування з пропагандистами повідомив, що син президента США Дональда Трампа повернув йому гроші за подарунок на весілля. Про це інформує «Главком».

«Щодо заходу, стільки різних чуток... Для мене це звичайне явище. Ми були на спільному заході, я на весіллі не був. Щодо того, повернув витрати чи ні... Так, він повернув.

Але я, щиро кажучи, навіть не зрозумів за що, бо був спільний захід. То не був особливий подарунок. Багато заходів усі проводять. Я, наприклад, покличу гостей на дачу, я що їм потім виставлю рахунок? Це ж дурниці. Із цього роздмухали, зробили незвичайне щось», – заявив Кремльов.

За його словами, його з Дональдом Трампом-молодшим пов'язують виключно дружні стосунки.

«Ми просто дружимо. Я ніколи його чи когось не просив мені допомагати, якщо ми проводимо заходи в Маямі. Ніколи не звертався за якоюсь допомогою, щоб у США мені чимось допомогли. Ми просто дружимо щодо теми спорту», – сказав Кремльов.

У вересні видання ProPublica оприлюднило розслідування, у якому йшлося про те, що Умар Кремльов частково профінансував вечірку після весілля Дональда Трампа-молодшого, що відбулася у травні 2026 року на Багамах.

За даними розслідування, структури Кремльова витратили на захід близько $200 тисяч. Зокрема, кошти пішли на оренду приватного острова та організацію феєрверку.

Як повідомлялося, Кремльов має тісні зв’язки з підсанкційною організацією «Здорово отечество».

«Здорово отечество» очолює своячка Кремльова Катерина Лещинська – сестра-близнючка його дружини.

Однією з амбасадорок руху «Здоровое отечество» є російська фехтувальниця Яна Єгорян.

7 жовтня 2024 року скандальна росіянка стала героїнею пропагандистського відео, яке створило «Здоровое отечество». Тоді титуловані російські спортсмени вітали диктатора Володимира Путіна з днем народження.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначали автори звернення.

Також Єгорян на своїй сторінці в Instagram розміщувала відео, на якому вона одягнена у футболку з зображенням російського диктатора Володимира Путіна.

Neutral Russian fencer Yana Yegoryan wearing a T-shirt with Putin's image pic.twitter.com/1lM7Z2Akuv — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) September 6, 2025

Нагадаємо, що у лютому цього року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо Єгорян.