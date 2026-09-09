Облаяла сестру загиблого військового. Переможниця шоу «Битва екстрасенсів» потрапила у скандал

Курилова послала клієнтку

Історія сестри загиблого українського військового, яка звернулася до переможниці телешоу «Битва екстрасенсів» Олени Курилової, отримала широкий розголос. Жінка намагалася з'ясувати обставини загибелі свого брата, проте замість відповідей почула шокуючі заяви про його тіло, непрохані поради щодо народження дітей та образи. Про це йдеться у розслідуванні на каналі «Бритва екстрасенсів 2», передає «Главком».

Що відомо про скандал?

Олена Красвітня розповіла, що досі важко переживає втрату брата Григорія Красвітнього, з яким вони разом зростали після ранньої смерті батьків. Жінка вірила в езотерику, тому звернулася до Олени Курилової, щоб з'ясувати обставини загибелі брата (5 листопада 2025 року військовий загинув на Сумському напрямку). Крім того, під час консультації вона хотіла отримати відповіді щодо деяких інших сімейних обставин.

«Я перебувала у дуже важкому психологічному стані після його загибелі й шукала відповіді на питання, які мене мучили», – пояснила Олена Красвітня в коментарі для «УП. Життя».

Консультація коштувала 12 тис. грн. Згідно з уривками розмови, під час неї Курилова почала наполегливо переконувати народити Олену Красвітню дитину в найближчі три роки. Також «ясновидиця» заявила, що партнер жінки нібито має сина, про якого нікому не розповідає. А на зауваження про безплідність почала лаятися і послала клієнтку «на**й».

Під час розмови про загибель Григорія Красвітнього «ясновидиця» почала детально описувати нібито ушкодження його тіла. Олена Красвітня у відповідь зазначила, що була на впізнанні брата, після чого воїна поховали.

Попри це, Курилова заявила, що тіло чоловіка нібито досі не знайшли. Вона також сказала, що Григорій загинув, бо в нього «від народження неживий фонд», а його «карма стояла померти до того, як він дасть потомство». Водночас насправді у загиблого є син-підліток.

Згодом Курилова заявила Олені Красвітній, що «зурочення на припинення роду» можна розірвати лише за умови, що вона найближчим часом народить дитину.

Наступного дня після консультації Красвітня попросила Курилову повернути сплачені за неї кошти. Пізніше до «ясновидиці» також звернувся друг Олени Красвітньої. Він заявив, що військові з бригади Григорія Красвітнього оприлюднять запис консультації, якщо Курилова не попросить вибачення, не поверне гроші та не компенсує 20 тис. грн на психологічну допомогу.

Після цього Курилова повернула кошти за консультацію, однак не всю суму – 11 950 грн.

Згодом сестра загиблого дізналася, що Курилова звернулася до поліції із заявою про тиск на неї. Столична поліція почала розслідування за частиною 1 статті 355 Кримінального кодексу України – примушування до виконання цивільно-правових обов'язків із погрозою насильства щодо потерпілого або його близьких родичів, пошкодження чи знищення їхнього майна.

Що відомо про кримінальну справу

Авторка розслідування та каналу «Бритва екстрасенсів 2» Наталія Яковлева повідомила, що після її звернення народний депутат Ярослав Железняк направив запит щодо справи Курилової до Міністерства внутрішніх справ. За її словами, наразі кримінальну справу закрито.

«Кримінальну справу щодо вимагання коштів у сильно «постраждалої» гадалки Курилової закрито. Владислав (Чернов – перший заступник начальника Подільського управління поліції, – «Главком») також приніс вибачення від імені поліції двом членам команди «Бритви екстрасенсів», які стали фігурантами цієї справи через те, що допомогли жінці повернути гроші за прийом у гадалки», – йдеться у заяві.

Раніше у Києві було викрито трьох «спадкових ясновидиць», які обманом виманили у родин загиблих та зниклих безвісти військових 1,4 млн грн.