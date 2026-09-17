Трамп анонсував створення військової бази США в Польщі

Навроцький та Трамп під час зустрічі у вересні 2025 року

Дональд Трамп зауважив, що поява американської бази стане важливим етапом у розвитку відносин Польщі та США

Сполучені Штати досягли значного прогресу у питаннях створення своєї військової бази на території Польщі, а точне місце її розташування оголосять уже незабаром. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє «Главком».

За словами Трампа, зрушення у переговорах відбулися завдяки сміливому керівництву президента Польщі Кароля Навроцького, а поява американської бази стане важливим етапом у розвитку відносин між країнами.

«Якщо це станеться, місце розташування буде оголошено дуже скоро. Це буде історичний крок для нашого великого американо-польського альянсу», – зазначив Дональд Трамп.

Як відомо, Польща готує найбільший пакет військової допомоги Україні та не планує скорочувати підтримку на тлі посилення російських атак. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Сікорський прокоментував можливість участі Польщі у прискоренні постачання Україні ракет до систем протиповітряної оборони Patriot, про яке раніше говорила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За його словами, питання конкретних військових постачань перебуває у компетенції Міністерства національної оборони Польщі.

Нагадаємо, раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про підготовку пакета військової допомоги Україні вартістю близько €50 млн. Зокрема, до нього мають увійти засоби протиповітряної оборони. Польська сторона також повідомляла про передачу техніки, яку її армія більше не використовуватиме або ресурс якої добігає кінця.

До слова, Білий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп планує підписати законопроєкт щодо санкцій проти РФ.

The Wall Street Journal пише, що Білий дім тиснув на керівництво республіканців у Палаті представників, щоб ті просували ухвалення цього проєкту. Після успішного голосування в Палаті представників ключові прихильники законопроєкту святкували його ухвалення.