Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп анонсував створення військової бази США в Польщі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп анонсував створення військової бази США в Польщі
Навроцький та Трамп під час зустрічі у вересні 2025 року
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зауважив, що поява американської бази стане важливим етапом у розвитку відносин Польщі та США

Сполучені Штати досягли значного прогресу у питаннях створення своєї військової бази на території Польщі, а точне місце її розташування оголосять уже незабаром. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє «Главком».

За словами Трампа, зрушення у переговорах відбулися завдяки сміливому керівництву президента Польщі Кароля Навроцького, а поява американської бази стане важливим етапом у розвитку відносин між країнами.

«Якщо це станеться, місце розташування буде оголошено дуже скоро. Це буде історичний крок для нашого великого американо-польського альянсу», – зазначив Дональд Трамп.

Як відомо, Польща готує найбільший пакет військової допомоги Україні та не планує скорочувати підтримку на тлі посилення російських атак. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Сікорський прокоментував можливість участі Польщі у прискоренні постачання Україні ракет до систем протиповітряної оборони Patriot, про яке раніше говорила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За його словами, питання конкретних військових постачань перебуває у компетенції Міністерства національної оборони Польщі.

Нагадаємо, раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про підготовку пакета військової допомоги Україні вартістю близько €50 млн. Зокрема, до нього мають увійти засоби протиповітряної оборони. Польська сторона також повідомляла про передачу техніки, яку її армія більше не використовуватиме або ресурс якої добігає кінця.

До слова, Білий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп планує підписати законопроєкт щодо санкцій проти РФ.

The Wall Street Journal пише, що Білий дім тиснув на керівництво республіканців у Палаті представників, щоб ті просували ухвалення цього проєкту. Після успішного голосування в Палаті представників ключові прихильники законопроєкту святкували його ухвалення.

Теги: Польща США Дональд Трамп Кароль Навроцький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Середній вік автомобілів із пробігом, які прибули зі США становив 5,8 року
Українці кинулися масово замовляти вживані авто із США: скільки коштуватиме
19 серпня, 12:10
Доллі Партон померла у віці 80 років
Пам'яті Доллі Партон. Чому українці мають бути вдячні американській суперзірці
26 серпня, 14:02
Командування та пілот мали повноваження застосувати озброєння
F-16 не збили російську ракету над Польщею: що завадило
29 серпня, 00:55
Нападники вигукували образи та вимагали від чоловіка «спердаляти на війну»
У Познані поляки побили місцевого жителя, прийнявши його за українця
30 серпня, 17:51
Військовослужбовці урядових сил Ємену стріляють з танка під час зіткнень з єменськими хуситами, пов'язаними з Іраном
США відправили військових до Саудівської Аравії через загрозу закриття чергового судноплавного шляху – CNN
11 вересня, 00:04
Президент також наголосив на важливості ухвалення та підтримки санкційного законопроєкту Грема
Зеленський закликав США вдарити по Росії «пекельними санкціями»
11 вересня, 20:57
У Палаті представників США виникли суперечки через нові санкції проти Росії
«Пекельні санкції» проти Росії розсварили демократів у США
15 вересня, 19:03
Російський дрон у Польщі не вдалося просвітити рентгеном
Польські військові зіткнулися з проблемою під час дослідження російського дрона
15 вересня, 20:20
Підозрілий багаж спричинив евакуацію аеропорту Варшави
Пасажирів з аеропорту Варшави евакуйовано через підозрілу знахідку
15 вересня, 21:30

Політика

Трамп анонсував створення військової бази США в Польщі
Трамп анонсував створення військової бази США в Польщі
Зеленський і фон дер Ляєн обговорили нові оборонні проєкти
Зеленський і фон дер Ляєн обговорили нові оборонні проєкти
Прем'єр Швеції подав у відставку після поразки на парламентських виборах
Прем'єр Швеції подав у відставку після поразки на парламентських виборах
Туреччина запропонувала Україні та Росії припинити атаки на цивільні судна
Туреччина запропонувала Україні та Росії припинити атаки на цивільні судна
США назвали спосіб наблизити Україну та Росію до мирної угоди
США назвали спосіб наблизити Україну та Росію до мирної угоди
Фінляндія підготувала пакет підтримки України – Зеленський
Фінляндія підготувала пакет підтримки України – Зеленський

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 вересня 2026
144K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
114K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
66K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua