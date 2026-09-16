Своячка росіянина, який оплатив весілля сина Трампа, причетна до викрадення українських дітей
Організація «Здоровое отечество» перебуває під санкціями України
Російський олігарх Умар Кремльов, який оплатив весілля сина президента США Дональда Трампа-молодшого, має тісні зв’язки з організацією «Здорово отечество». Про це повідомляє «Главком».
Організацію «Здорово отечество» очолює своячка Кремльова Катерина Лещинська – сестра-близнючка його дружини.
Кремльов також є очільником Міжнародної боксерської асоціації (IBA).
«Здоровое отечество» перебуває під санкціями України: вона бере участь в організованому механізмі масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення громадян України, у тому числі дітей, з тимчасово окупованих територій України до РФ.
Однією з амбасадорок руху «Здоровое отечество» є російська фехтувальниця Яна Єгорян.
7 жовтня 2024 року скандальна росіянка стала героїнею пропагандистського відео, яке створило «Здоровое отечество». Тоді титуловані російські спортсмени вітали диктатора Володимира Путіна з днем народження.
«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначали автори звернення.
Також Єгорян на своїй сторінці в Instagram розміщувала відео, на якому вона одягнена у футболку з зображенням російського диктатора Володимира Путіна.
Neutral Russian fencer Yana Yegoryan wearing a T-shirt with Putin's image pic.twitter.com/1lM7Z2Akuv— UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) September 6, 2025
Нагадаємо, що у лютому цього року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо Єгорян.
Як повідомлялося, у Палаті представників США розпочали перевірку документів, пов'язаних із фінансуванням весілля Дональда Трампа-молодшого олігархом Умаром Кремльовим.
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