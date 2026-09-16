Організація «Здоровое отечество» перебуває під санкціями України

Російський олігарх Умар Кремльов, який оплатив весілля сина президента США Дональда Трампа-молодшого, має тісні зв’язки з організацією «Здорово отечество». Про це повідомляє «Главком».

Організацію «Здорово отечество» очолює своячка Кремльова Катерина Лещинська – сестра-близнючка його дружини.

Кремльов також є очільником Міжнародної боксерської асоціації (IBA).

«Здоровое отечество» перебуває під санкціями України: вона бере участь в організованому механізмі масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення громадян України, у тому числі дітей, з тимчасово окупованих територій України до РФ.

Однією з амбасадорок руху «Здоровое отечество» є російська фехтувальниця Яна Єгорян.

7 жовтня 2024 року скандальна росіянка стала героїнею пропагандистського відео, яке створило «Здоровое отечество». Тоді титуловані російські спортсмени вітали диктатора Володимира Путіна з днем народження.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначали автори звернення.

Також Єгорян на своїй сторінці в Instagram розміщувала відео, на якому вона одягнена у футболку з зображенням російського диктатора Володимира Путіна.

Neutral Russian fencer Yana Yegoryan wearing a T-shirt with Putin's image pic.twitter.com/1lM7Z2Akuv — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) September 6, 2025

Нагадаємо, що у лютому цього року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо Єгорян.

Як повідомлялося, у Палаті представників США розпочали перевірку документів, пов'язаних із фінансуванням весілля Дональда Трампа-молодшого олігархом Умаром Кремльовим.