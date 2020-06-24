Перша ліга стартувала з сенсації: півфіналіст Кубка України програв аутсайдеру

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кременчуцький «Кремінь» - творець головної сенсації рестарту сезону Фото - ФК «Кремінь»

«Минай» зі складом близьким до прем’єрлігового неприємно вразив

Третій матч 20-го туру української першої ліги, в якій сьогодні, 24 червня, зіграні перші в 2020 році матчі, завершився сенсацією.

Закарпатський «Минай», який нещодавно поступився в півфінальному матчі за Кубок України київському «Динамо» і є одним із претендентів на вихід у Прем’єр-лігу, програв команді із зони вильоту – кременчуцькому «Кременю».

Переможний гол у складі «Кременя», який приймав суперників на тренувальному полі, забив на 53-й хвилині Дмитро Сула.

Зауважимо, що в складі «Миная», який тренує шестиразовий чемпіон України у складі «Шахтаря» Василь Кобін, грали такі знані в Україні майстри як Олег Голодюк, Андрій Ткачук, Олег Допілка, Анатолій Нурієв, Богдан Оринчак.

Таким чином, «Минай» після цієї поразки з 37-ма очками опускається на четверте місце. Річ у тім, що «Інгулець», який після 19-ти турів стояв у таблиці нижче, переміг трохи раніше «Гірник-Спорт» і вийшов на перше місце. Також вище за закарпатців залишилися львівський «Рух», який зараз через спалах у колективі коронавірусної інфекції перебуває на карантині і луцька «Волинь», котра завтра, 25 червня, зіграє в Одесі з «Чорноморцем». Ще двоє переслідувачів «Миная» - київська «Оболонь-Бровар» і харківський «Металіст» - свої матчі проводять у ці хвилини.

«Кремінь» після цієї перемоги набрав 19 очок і залишився 13-м, тобто найвище серед команд, які перебувають у зоні вильоту. Проте від івано-франківського «Прикарпаття», яке напередодні програло 1:5 «Миколаєву», футболісти з Полтавщини відстають лише на очко.

Читайте також: Через фінансову кризу український футбольний клуб достроково припиняє виступи в чемпіонаті