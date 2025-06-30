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Українська арбітриня працюватиме на матчі-відкритті жіночого Євро з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українська арбітриня працюватиме на матчі-відкритті жіночого Євро з футболу
Світлана Грушко працюватиме на грі Швейцарія – Норвегія

Наша співвітчизниця виступить у ролі лайнсмена в бригаді, яку очолює румунка Аліна Песу

Українська асистентка арбітра Світлана Грушко працюватиме на матчі-відкритті Євро-2025 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Світлана Грушко працюватиме на грі Швейцарія – Норвегія, який відбудеться 2 липня в Базелі на стадіоні «Сент-Якоб Парк».

Наша співвітчизниця виступить у ролі лайнсмена в бригаді, яку очолює румунка Аліна Песу.

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Нагадаємо, жіноча збірна України провела товариський поєдинок із командою Польщі.

На початку червня жіноча збірна України виграла свою групу в Лізі націй і вперше в історії здобула путівку до Ліги А. Натомість збірна Польщі готується до свого дебютного виступу на Євро, яке проходитиме з 2-го до 27 липня у Швейцарії. До речі, біло-червоні залишаються непереможеними з липня минулого року.

Товариський матч

Польща – Україна – 4:0 (1:0)

Голи: Єдлінська (18), Томасяк (64), Адамек (90+4), Кокош (90+6).

Теги: жіночий футбол НОВИНИ ФУТБОЛУ

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