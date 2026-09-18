Тарпіщев: Раніше була система, зараз грошей у федерації немає

Багатьох російських тенісистів агітують змінити спортивне громадянство, зокрема Мірру Андрєєву. Про це пропагандистам повідомив президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев.

Раніше тенісистка Анна Блінкова змінила спортивне громадянство на французьке.

«Перехід Блінкової не став несподіванкою. У нас багатьох обробляють, щоб пішли, і Андрєєву. У нас тисяча осіб грає у всіх вікових категоріях, а у збірній 281 людина. Немає контрактної системи, зобов'язань немає. Раніше була система, зараз грошей у федерації немає. Взагалі, тут багато факторів. Візи, перельоти, все стає дорожчим.

Люди роблять так, щоб їм було легше та зручніше. Впливати на це дуже складно», – заявив Тарпіщев.

Андрєєва 19 років, вона займає п'яте місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). На її рахунку шість перемог на турнірах під егідою організації в одиночному розряді.

У червні тенісистка вперше виграла Мейджор, перемігши на Відкритому чемпіонаті Франції.

У 2024 році росіянка в парі з Діаною Шнайдер стала срібною призеркою Олімпійських ігор.

Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Russian tennis player Mirra Andreeva liked post with Putin pic.twitter.com/37UefOTiwv — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 5, 2024

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.