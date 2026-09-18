Марта Костюк пропустить Кубок Біллі Джин Кінг

Тенісистка не допоможе збірній України на майбутньому турнірі

Марта Костюк не допоможе збірній України на майбутньому Кубку Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

«Як ви, можливо, знаєте, останні кілька тижнів я борюсь із болем у зап'ясті. Я сподівалася, що відпочинок після US Open допоможе, але, на жаль, біль тільки посилився.

МРТ підтвердила, що моєму зап'ястю потрібно більше часу та належне відновлення, перш ніж я знову зможу змагатися.

Це означає, що, на жаль, я не зможу приєднатися до збірної України у Фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Я дуже чекала на це, щоб зіграти разом із дівчатами та разом представляти Україну.

Це завжди неймовірно особливе відчуття, тому мені дуже прикро, що доводиться це пропустити», – написала Костюк у своїх соціальних мережах.

Марта Костюк вилетіла з WTA 500 у Гваладахарі, поступившись «нейтралці» Людмилі Самсоновій.

У чвертьфіналі Кубку Біллі Джин Кінг на збірну України чекає протистояння з Бельгією. Гра відбудеться 24 вересня о 05:00 за Києвом.

Склад збірної України на матчі з Бельгією

Еліна Світоліна

Невідома тенісистка

Невідома тенісистка

Даяна Ястремська

Людмила Кіченок

Раніше капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко підтвердив, що Олійникова пропустить фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг.

До слова, раніше відбулось жеребкування протистояння збірних Кіпру та України у Кубку Девіса. Протистояння відбудеться 19 та 20 вересня.