Олександра Олійникова передасть ЗСУ 2,4 млн грн, які заробила на US Open

Допомогу від Олійникової отримає Батальйон безпілотних систем «Спалах»

Тенісистка Олександра Олійникова передасть на допомогу ЗСУ 2,4 млн грн із призових, отриманих на US Open 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Допомогу отримає Батальйон безпілотних систем «Спалах» 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, якому Олійникова допомагає вже протягом тривалого часу.

Із загальної суми 2 млн грн буде спрямовано на придбання необхідного батальйону обладнання та комплектуючих. Ще близько 400 тис. грн підуть на придбання та передачу підрозділу вантажного мікроавтобуса Mercedes.

«Цей рік – для мене перший повноцінний сезон у WTA-турі, де є і суттєві призові, і міжнародна увага, яка дозволяє не лише донатити власні кошти, а й залучати пожертви з-за кордону. Разом із тим, що ми передаємо зараз, за 2026 рік ми надали нашим підшефним підрозділам підтримки приблизно на 150 тисяч євро. І рік ще не закінчився. Сподіваюся, наступного року ми зможемо збільшити цю цифру в декілька разів. Для мене це і є сенс виступів у турі», – сказала Олійникова.

Також українська тенісистка нагадала, що в межах проєкту Drones4UA.org зараз триває збір 189 тис. грн на 10 терміналів Starlink Mini для Батальйону безпілотних систем «Апачі» 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ.

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.

Як повідомлялося, тенісистка Олександра Олійникова заявила про те, що її виключено з заявки збірної України на фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг.

«На жаль, я не зіграю у фінальній частині КБДК. Після поразки в другому колі на US Open мені повідомили, що буде здійснена заміна. Я вважаю, що за результатами хардового сезону, північноамериканської серії, я показала себе гарно для третього номера. І в мене є певні припущення, що ця заміна має неспортивні причини», – сказала українка.

Наразі залишається невідомим, хто замінить Олександру Олійникову у збірній.

У чвертьфіналі турніру на збірну України чекає протистояння з Бельгією. Гра відбудеться 24 вересня о 05:00 за Києвом.