Бен Шелтон встановив «фантомний» рекорд на US Open

Система турніру зафіксувала аномально швидку подачу американського тенісиста

У півфіналі US Open 23-річний американський тенісист Бен Шелтон ледь не встановив історичний рекорд за швидкістю подачі, але організатори змагань згодом повідомили про несправність радара. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurosport.

Феноменальна подача американця

У третьому сеті американець виконав потужну подачу, швидкість якої система на корті імені Артура Еша спочатку оцінила у 158 миль на годину – близько 254 км/год. Показник виглядав сенсаційно, адже така подача стала б найшвидшою в історії турнірів Grand Slam. Ба більше, Тіафо зумів повернути м'яч у гру, що викликало певні сумніви у правильності вимірів.

Однак довго тішитися можливим рекордом Шелтону не довелося. Організатори US Open повідомили, що система вимірювання дала збій. Насправді швидкість подачі становила 144 милі на годину – приблизно 232 км/год. Цей результат залишається дуже солідним, але до рекорду турнірів Грендслем не наближається. Наразі найшвидша офіційно зафіксована подача на цьому рівні належить французу Джованні Мпетші Перікарду. На Вімблдоні-2025 він подав зі швидкістю 246 км/год.

Інше непересічне досягнення Шелтона

Попри невдалу спробу встановити рекорд, Шелтон створив історичний момент завдяки самому виходу до фіналу US Open. Він став першим афроамериканським тенісистом після легендарного Артура Еша, який зіграє у вирішальному матчі чоловічого турніру в Нью-Йорку. Крім того, Шелтон став лише четвертим лівшею у XXI столітті, якому вдалося вийти до фіналу турніру Grand Slam. Раніше це робили Горан Іванішевич, Маріано Пуерта та Рафаель Надаль.

Американець також став наймолодшим неєвропейським тенісистом, який вийшов до фіналу Grand Slam, після Хуана Мартіна дель Потро у 2009 році, а серед американців – наймолодшим після Енді Роддіка у 2005-му.

Нагадаємо, що визначено фінальні пари одиночного розряду US Open.