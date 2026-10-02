Джоковіч встановив новий віковий рекорд чоловічого тенісу

Балканець перевершив багаторічного принципового суперника Роджера Федерера

Сербський тенісист Новак Джоковіч став найстаршим чвертьфіналістом турнірів серії ATP 500 в історії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Ace.

Ветеран у 39 років здолав 1/8 фіналу «півтисячника» в Пекіні. Джоковіч перевершив досягнення швейцарця Роджера Федерера. Він у 38 років два місяці дійшов до тієї ж стадії на турнірі в Базелі.

Окрім того, балканець повторив досягнення іншого багаторічного опонента. Як і Рафаель Надаль він здобув 31 перемогу поспіль без жодної поразки з дебюту на одному турнірі. Щоправда, іспанець так переконливо стартував на «Ролан Гаррос», а не на другорядному China Open.

Джоковіч усьоме приїхав до столиці Китаю. Раніше він завоював шість титулів у Пекіні. Наразі останній трофей датований 2015 роком.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.