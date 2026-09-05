Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначено суперницю Костюк у 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату США

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Визначено суперницю Костюк у 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату США
Марта Костюк побилась до 1/8 фіналу US Open
фото: Instagram Марти Костюк

У третьому колі українська тенісистка здолала «нейтралку» Єкатєріну Александрову

Стала відома суперниця Марти Кстюк у 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США, про це повідомляє «Глаавком».

У третьому колі українська тенісистка зустрілась з «нейтралкою» Єкатєріною АЛександровою. Марта доволі легко обіграла свою суперницю (6:3, 6:2) та вийшла до наступного раунду.

У 1/8 фіналу на Костюк чекає протистояння з Ліндою Носковою (Чехія). Поєдинок відбудеть 6 вересня, орієтовний час початку поєдинку – 18:00 за Києвом.

Костюк також мала зіграти у парному розряді US Open, де її колегою була Єлена-Габріела Русе. У другому раунді на них чекали зустріч з Еліс Мертенс (Бельгія) та «неайтралкою» Діаною Шнайдер, втім україно-румунський дует відмовився від виступів.

У третьомі колі Відкритого чемпіонату США потерпіла поразку Еліна Світоліна, яка зустрічалась з «нейтралкою» Анною Калінсою (3:6, 6:2, 3:6).

Третьою українкою, яка дійшла до 1/16 фіналу US Open, є Юлія Стародубцева. 6 вересня вона зустрінеться з Оленою Рибакіною, орієнтовний час початку матчу – 00:00 за Києвом.

Нагадаємо, що сестри Кіченок переможно стартували в парному розряді US Open – вони здолали дует Ніколи Бартункової (Чехія) та Каміли Осоріо Серрано (Колумбія).

Теги: Еліна Світоліна US Open Марта Костюк теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марта Костюк уміє генерувати веселі моменти
Костюк кумедно перестаралася з подарунками для фанатів у Торонто
7 серпня, 18:30
Наступним турніром WTA 1000 для Світоліної стане Цинциннаті
Світоліна завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Торонто
13 серпня, 09:43
Серена Вільямс відновила виступи цього літа
Легендарні тенісистки отримали спецзапрошення на Відкритий чемпіонат США
26 серпня, 17:57
За словами Анастасії Потапової, бортпровідниця ображала її та її собаку
Курйоз перед US Open: ексросіянку Потапову ледь не висадили з літака
28 серпня, 09:32
Збірна України з футболу наприкінці вересня проведе перші поєдинки Ліги націй
Календар головних спортивних подій на вересень 2026 року
31 серпня, 19:52
Еліна Світоліна вирушила в друге коло змагань
Світоліна та Костюк переможно стартували на Відкритому чемпіонаті США
31 серпня, 11:59
Еліна Світоліна дотиснула опонентку з Австралії
Світоліна оформила нервову перемогу в другому раунді Відкритого чемпіонату США
3 вересня, 07:11
Олександра Олійникова залишила US Open після поєдинку другого кола
Олександра Олійникова поступилась Александрі Еалі та залишила US Open
3 вересня, 23:17
Медісон Кіз уміло грає у вирішальних сетах
Переможниця Australian Open-2025 встановила новий рекорд жіночого тенісу
Вчора, 17:57

Новини

Тренер «Аль-Ахлі» Маріно Пушич відповів на критику Артема Бондаренка з боку журналіста
Тренер «Аль-Ахлі» Маріно Пушич відповів на критику Артема Бондаренка з боку журналіста
Збірна України драматично поступилась Бразилії у 1/4 Чемпіонату світу з сокки
Збірна України драматично поступилась Бразилії у 1/4 Чемпіонату світу з сокки
Визначено суперницю Костюк у 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату США
Визначено суперницю Костюк у 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату США
«Кривбас» та «Колос» розписали результативну нічию у Кривому Розі
«Кривбас» та «Колос» розписали результативну нічию у Кривому Розі
Луїс Енріке продовжив контракт з «ПСЖ» до 2031 року
Луїс Енріке продовжив контракт з «ПСЖ» до 2031 року
Сестри Кіченок переможно стартували в парному розряді US Open
Сестри Кіченок переможно стартували в парному розряді US Open

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2026
106K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
104K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
100K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
86K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
Вчора, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
Вчора, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
Вчора, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
Вчора, 20:49
Норвегія заявила про допомогу росіянам на Шпіцбергені після арешту судна
Вчора, 20:27

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua