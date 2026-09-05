Визначено суперницю Костюк у 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату США

У третьому колі українська тенісистка здолала «нейтралку» Єкатєріну Александрову

Стала відома суперниця Марти Кстюк у 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США, про це повідомляє «Глаавком».

У третьому колі українська тенісистка зустрілась з «нейтралкою» Єкатєріною АЛександровою. Марта доволі легко обіграла свою суперницю (6:3, 6:2) та вийшла до наступного раунду.

У 1/8 фіналу на Костюк чекає протистояння з Ліндою Носковою (Чехія). Поєдинок відбудеть 6 вересня, орієтовний час початку поєдинку – 18:00 за Києвом.

Костюк також мала зіграти у парному розряді US Open, де її колегою була Єлена-Габріела Русе. У другому раунді на них чекали зустріч з Еліс Мертенс (Бельгія) та «неайтралкою» Діаною Шнайдер, втім україно-румунський дует відмовився від виступів.

У третьомі колі Відкритого чемпіонату США потерпіла поразку Еліна Світоліна, яка зустрічалась з «нейтралкою» Анною Калінсою (3:6, 6:2, 3:6).

Третьою українкою, яка дійшла до 1/16 фіналу US Open, є Юлія Стародубцева. 6 вересня вона зустрінеться з Оленою Рибакіною, орієнтовний час початку матчу – 00:00 за Києвом.

Нагадаємо, що сестри Кіченок переможно стартували в парному розряді US Open – вони здолали дует Ніколи Бартункової (Чехія) та Каміли Осоріо Серрано (Колумбія).