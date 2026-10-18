Хвалінська та Картал визначили переможницю WTA 1000 в Ухані

Мая Хвалінська цього року виходила до фіналу РГ, де поступилась Міррі Андрєєвій

Мая Хвалінська завоювала тисячник

18 жовтня відбудвся фінал WTA 1000 в Ухані у якому зустрілись редставниця Польщі Мая Хвалінська та Соней Картал з Великої Британії. Про це повідомляє «Главком».

Це була перша очна зустріч спортсменок.

Перша парітя залишилась за Картал (6:2), після чого вона повела з рахунком 2:0 у другому сеті. Здавалося, що Соней має виграти поєдинок, втім Хвалінська неочікувано переломила хід зустрічі, виграла другую партію, а згодом впевнено переграла британку у третій.

Для Хвалінської цей трофей став першим у кар'єрі.

WTA 1000. Ухань. Фінал

Майя Хвалінська (Польща) – Сонай Картал (Велика Британія) – 2:6, 6:4, 6:2

До слова, Еліна Світоліна вчетверте в кар'єрі пробилася на Підсумковий турнір – він проходитиме у Китаї з 7 по 14 лисстопада.

Нагадаємо, що українська тенісистка Марта Костюк стартуватиме з другого кола Ningbo Open. У другому раунді вона зустрінеться з переможницею протистояння між господаркою турніру Го Ханьюй та нейтральною росіянкою Єкатєріною Алєксандровою.