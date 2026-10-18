Головна Спорт Теніс
search button user button menu button

Хвалінська та Картал визначили переможницю WTA 1000 в Ухані

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Хвалінська та Картал визначили переможницю WTA 1000 в Ухані
Мая Хвалінська цього року виходила до фіналу РГ, де поступилась Міррі Андрєєвій
фото: Instagram tennisfitz

Мая Хвалінська завоювала тисячник

18 жовтня відбудвся фінал WTA 1000 в Ухані у якому зустрілись редставниця Польщі Мая Хвалінська та Соней Картал з Великої Британії. Про це повідомляє «Главком».

Це була перша очна зустріч спортсменок.

Перша парітя залишилась за Картал (6:2), після чого вона повела з рахунком 2:0 у другому сеті. Здавалося, що Соней має виграти поєдинок, втім Хвалінська неочікувано переломила хід зустрічі, виграла другую партію, а згодом впевнено переграла британку у третій.

Для Хвалінської цей трофей став першим у кар'єрі.

WTA 1000. Ухань. Фінал

  • Майя Хвалінська (Польща) – Сонай Картал (Велика Британія) – 2:6, 6:4, 6:2

До слова, Еліна Світоліна вчетверте в кар'єрі пробилася на Підсумковий турнір – він проходитиме у Китаї з 7 по 14 лисстопада.

Нагадаємо, що українська тенісистка Марта Костюк стартуватиме з другого кола Ningbo Open. У другому раунді вона зустрінеться з переможницею протистояння між господаркою турніру Го Ханьюй та нейтральною росіянкою Єкатєріною Алєксандровою.

 

Теги: теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Еліна Світоліна потрапила в когорту найкращих
Світоліна вчетверте в кар'єрі пробилася на Підсумковий турнір
Вчора, 18:00
Україна двічі у своїй історії виходила у фінальну частину турніру
Марченко і Калініна претендують на потрапляння до символічної збірної Кубка Біллі Джин Кінг
14 жовтня, 19:19
Українка вперше здобула перемогу в Ухані
Снігур створила сенсацію в Ухані: українка здолала 14-ту ракетку світу
13 жовтня, 13:29
У третьому колі Еліна Світоліна зустрінеться з представницею Греції Марією Саккарі
Еліна Світоліна здобула вольову перемогу на старті турніру WTA 1000 у Пекіні
3 жовтня, 11:57
Світоліна є рекордсменкою за кількістю перемог у складі збірної України
Еліна Світоліна прокоментувала пораку від Носкової у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг
27 вересня, 19:31
Тенісист пропустив останній рік через позитивний допінг-тест
Індійського тенісиста Парікшіта Сомані відсторонили на чотири роки
24 вересня, 14:27
Ангеліна Калініна доклалася до двох перемог
Ангеліна Калініна та Людмила Кіченок вивели тенісну збірну України в півфінал Кубка Біллі Джин Кінг
24 вересня, 12:26
Ангеліна Калініна здобула першу перемогу для України
Ангеліна Калініна виграла першу гру поєдинку Україна – Бельгія на Кубку Біллі Джин Кінг
24 вересня, 07:25
Олійникова проводить перший повноцінний сезон у WTA-турі
Олександра Олійникова передасть ЗСУ 2,4 млн грн, які заробила на US Open
19 вересня, 21:13

Теніс

Хвалінська та Картал визначили переможницю WTA 1000 в Ухані
Хвалінська та Картал визначили переможницю WTA 1000 в Ухані
Світоліна вчетверте в кар'єрі пробилася на Підсумковий турнір
Світоліна вчетверте в кар'єрі пробилася на Підсумковий турнір
Костюк отримала потенційних суперниць на тенісному турнірі в Китаї
Костюк отримала потенційних суперниць на тенісному турнірі в Китаї
Світоліна вибула: визначено півфінальні пари уханьського тисячника
Світоліна вибула: визначено півфінальні пари уханьського тисячника
Соней Картал поділилась враженнями від перемоги над Еліною Світоліною
Соней Картал поділилась враженнями від перемоги над Еліною Світоліною
Світоліна сенсаційно програла чвертьфінал турніру в Китаї
Світоліна сенсаційно програла чвертьфінал турніру в Китаї

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
97K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
75K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом

Новини

В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua