Ілля Марченко та Ангеліна Калініна претендують на потрапляння до символічної збірної КБДК-2026
Розпочалось голосування за символічну збірну Кубку Біллі Джин Кінг-2026
Коуч збірної України Ілля Марченко та тенісистка Ангеліна Калініна претендують на потрапляння до символічної збірної Кубок Біллі Джин Кінг-2026. Про це повідомляє «Главком».
Калініна претендує отримати нагороду за виступи у фінальному раунді, а Марченко ж буде змагатись за звання найкращого капітана розіграшу.
Претенденти на потрапляння до символічної збірної Кубка Біллі Джин Кінг 2026 року
- Фінальний турнір: Ангеліна Калініна (Україна), Кароліна Мухова (Чехія), Лінда Носкова (Чехія).
- Кваліфікація: Грет Міннен (Бельгія), Лінда Носкова (Чехія), Жасмін Паоліні (Італія), Юлія Путінцева (Казахстан), Міка Стойсавлєвич (Велика Британія).
- Плей-оф: Мая Джоїнт(Австралія), Вікторія Мбоко (Канада), Іга Свьонтек (Польща), Желін Вандромм (Бельгія), Сімона Вальтерт (Швейцарія).
- Регіональні групи: Анна Бондар (Угорщина), Науані Віторія Леме да Сілва (Бразилія), Кайса Рінальдо Перссон (Швеція), Хулія Рієра (Аргентина), Джаніс Тжен (Індонезія).
- Капітани: Ілля Марченко (Україна), Вім Фіссетт (Бельгія), Барбора Стрицова (Чехія).
Україна на Кубку Біллі Джин Кінг-2026 вперше у історії дісталась фіналу, де поступилась Чехії з рахунком 0:2. Д
До слова, тенісистка Аріна Соболенко, відома своєю підтримкою білоруського диктатора Олександра Лукашенка, поступилась у третьому колі WTA 1000 в Ухані – суперницею білоруської спортсменки була Енн Лі зі США (WTA 31).
Нагадаємо, американські тенісистки Джессіка Пегула та Коко Гофф п’ятий рік поспіль візьмуть участь у WTA Finals.
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