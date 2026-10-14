Ілля Марченко та Ангеліна Калініна претендують на потрапляння до символічної збірної КБДК-2026

Україна двічі у своїй історії виходила у фінальну частину турніру

Розпочалось голосування за символічну збірну Кубку Біллі Джин Кінг-2026

Коуч збірної України Ілля Марченко та тенісистка Ангеліна Калініна претендують на потрапляння до символічної збірної Кубок Біллі Джин Кінг-2026. Про це повідомляє «Главком».

Калініна претендує отримати нагороду за виступи у фінальному раунді, а Марченко ж буде змагатись за звання найкращого капітана розіграшу.

Претенденти на потрапляння до символічної збірної Кубка Біллі Джин Кінг 2026 року

Фінальний турнір: Ангеліна Калініна (Україна), Кароліна Мухова (Чехія), Лінда Носкова (Чехія).

Ангеліна Калініна (Україна), Кароліна Мухова (Чехія), Лінда Носкова (Чехія). Кваліфікація: Грет Міннен (Бельгія), Лінда Носкова (Чехія), Жасмін Паоліні (Італія), Юлія Путінцева (Казахстан), Міка Стойсавлєвич (Велика Британія).

Грет Міннен (Бельгія), Лінда Носкова (Чехія), Жасмін Паоліні (Італія), Юлія Путінцева (Казахстан), Міка Стойсавлєвич (Велика Британія). Плей-оф: Мая Джоїнт(Австралія), Вікторія Мбоко (Канада), Іга Свьонтек (Польща), Желін Вандромм (Бельгія), Сімона Вальтерт (Швейцарія).

Мая Джоїнт(Австралія), Вікторія Мбоко (Канада), Іга Свьонтек (Польща), Желін Вандромм (Бельгія), Сімона Вальтерт (Швейцарія). Регіональні групи: Анна Бондар (Угорщина), Науані Віторія Леме да Сілва (Бразилія), Кайса Рінальдо Перссон (Швеція), Хулія Рієра (Аргентина), Джаніс Тжен (Індонезія).

Анна Бондар (Угорщина), Науані Віторія Леме да Сілва (Бразилія), Кайса Рінальдо Перссон (Швеція), Хулія Рієра (Аргентина), Джаніс Тжен (Індонезія). Капітани: Ілля Марченко (Україна), Вім Фіссетт (Бельгія), Барбора Стрицова (Чехія).

Україна на Кубку Біллі Джин Кінг-2026 вперше у історії дісталась фіналу, де поступилась Чехії з рахунком 0:2. Д

До слова, тенісистка Аріна Соболенко, відома своєю підтримкою білоруського диктатора Олександра Лукашенка, поступилась у третьому колі WTA 1000 в Ухані – суперницею білоруської спортсменки була Енн Лі зі США (WTA 31).

Нагадаємо, американські тенісистки Джессіка Пегула та Коко Гофф п’ятий рік поспіль візьмуть участь у WTA Finals.