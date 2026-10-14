Головна Спорт Теніс
search button user button menu button

Ілля Марченко та Ангеліна Калініна претендують на потрапляння до символічної збірної КБДК-2026

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Ілля Марченко та Ангеліна Калініна претендують на потрапляння до символічної збірної КБДК-2026
Україна двічі у своїй історії виходила у фінальну частину турніру
фото: пресслужба КБДК

Розпочалось голосування за символічну збірну Кубку Біллі Джин Кінг-2026

Коуч збірної України Ілля Марченко та тенісистка Ангеліна Калініна претендують на потрапляння до символічної збірної Кубок Біллі Джин Кінг-2026. Про це повідомляє «Главком».

Калініна претендує отримати нагороду за виступи у фінальному раунді, а Марченко ж буде змагатись за звання найкращого капітана розіграшу.

Претенденти на потрапляння до символічної збірної Кубка Біллі Джин Кінг 2026 року

  • Фінальний турнір: Ангеліна Калініна (Україна), Кароліна Мухова (Чехія), Лінда Носкова (Чехія).
  • Кваліфікація: Грет Міннен (Бельгія), Лінда Носкова (Чехія), Жасмін Паоліні (Італія), Юлія Путінцева (Казахстан), Міка Стойсавлєвич (Велика Британія).
  • Плей-оф: Мая Джоїнт(Австралія), Вікторія Мбоко (Канада), Іга Свьонтек (Польща), Желін Вандромм (Бельгія), Сімона Вальтерт (Швейцарія).
  • Регіональні групи: Анна Бондар (Угорщина), Науані Віторія Леме да Сілва (Бразилія), Кайса Рінальдо Перссон (Швеція), Хулія Рієра (Аргентина), Джаніс Тжен (Індонезія).
  • Капітани: Ілля Марченко (Україна), Вім Фіссетт (Бельгія), Барбора Стрицова (Чехія).

Україна на Кубку Біллі Джин Кінг-2026 вперше у історії дісталась фіналу, де поступилась Чехії з рахунком 0:2. Д

До слова, тенісистка Аріна Соболенко, відома своєю підтримкою білоруського диктатора Олександра Лукашенка, поступилась у третьому колі WTA 1000 в Ухані – суперницею білоруської спортсменки була Енн Лі зі США (WTA 31).

Нагадаємо, американські тенісистки Джессіка Пегула та Коко Гофф п’ятий рік поспіль візьмуть участь у WTA Finals.

Теги: теніс Ілля Марченко Ангеліна Калініна Кубок Біллі Джин Кінг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підсумковий турнір пройде з 8 по 15 листопада
Еліна Світоліна та Марта Костюк увійшли до числа сіяних на турнірі WTA 500 у Токіо
2 жовтня, 15:26
Сестри Чжан і Су-вей Сє мають давню історію конфлікту
Тайванські тенісистки посварилися між собою під час фіналу Азійських ігор
4 жовтня, 17:07
Медведєв достроково завершив гру в Пекіні
Російський тенісист Медведєв влаштував істерику та влучив м'ячем вболівальнику в голову
5 жовтня, 17:04
Українка посідає 193-є місце у парному рейтингу WTA
Юлія Стародубцева разом з Кеті Бултер залишила парний розряд пекінського тисячника
7 жовтня, 12:03
Українська тенісистка зазнала ушкодження у першій грі Пекіна
Олександра Олійникова пропустить тисячник в Ухані
11 жовтня, 13:37
Аріна Соболенко є другою ракеткою світку
Прихильниця Лукашенка провалилася на тисячнику в Ухані
Сьогодні, 17:52
Одобасич мав найвищу тренерську категорію A-Level у GPTCA
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
14 вересня, 21:47
Дім сім'ї тенісистки було зруйновано російською ракетою
Даяна Ястремська розповіла про влучання російської ракети в дім її родини
17 вересня, 13:54
На лікування та відновлення Рибакіній потрібно не менше двох тижнів
Перша ракетка світу пропустить фінальну стадію Кубка Біллі Джин Кінг
18 вересня, 16:25

Теніс

Ілля Марченко та Ангеліна Калініна претендують на потрапляння до символічної збірної КБДК-2026
Ілля Марченко та Ангеліна Калініна претендують на потрапляння до символічної збірної КБДК-2026
Прихильниця Лукашенка провалилася на тисячнику в Ухані
Прихильниця Лукашенка провалилася на тисячнику в Ухані
Дві американські тенісистки кваліфікувалися на Підсумковий турнір WTA
Дві американські тенісистки кваліфікувалися на Підсумковий турнір WTA
Еліна Світоліна гарантувала свою участь у Підсумковому чемпіонаті WTA
Еліна Світоліна гарантувала свою участь у Підсумковому чемпіонаті WTA
Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна пробились до другого кола парного розряду Уханя
Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна пробились до другого кола парного розряду Уханя
Стала відома суперниця Еліни Світоліної у другому колі Уханя
Стала відома суперниця Еліни Світоліної у другому колі Уханя

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому
68K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Сьогодні, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
Вчора, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
Вчора, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Вчора, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
12 жовтня, 20:01

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua