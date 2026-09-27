Еліна Світоліна прокоментувала пораку від Носкової у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг

Збірна Украни вперше в історії пробилась до фіналу турніру

Українка Еліна Світоліна прокоментувала поразку від чеської спортсменки лінд Носкової у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

Про пораку від Носкової

«Так, мені здається, у мене були шанси в обох сетах. Якщо чесно, у першому сеті особливо – коли мені вдалося зробити брейк. Але потім вона зіграла справді дуже добре. Звичайно, це був теніс із дуже високою інтенсивністю і великим ризиком.

Так, сьогодні для нас був непростий день. Але я дуже пишаюся командою і всією роботою, яку ми виконали цього року. Ми зробили ще один крок до того, щоб стати тут чемпіонками, але цього року цього не сталося. Ми дуже мотивовані повернутися наступного року і виступити ще краще»

Про враження від виступів у Шеньчжені та про саме місто

«Я вже кілька разів тут грала. Якщо чесно, мені дуже подобається це місто. Мені подобається його атмосфера. Зазвичай я люблю гуляти містом, відкривати нові місця. Мені також дуже подобаються місцеві краєвиди.

Я вперше була тут досить давно, коли грала на Підсумковому турнірі. Пам’ятаю той виступ. Виходить, це вже другий раз, коли я посідаю тут друге місце. Сподіваюся, колись у Шеньчжені мені все-таки вдасться стати чемпіонкою» – сказала Світоліна.

Збірна України вперше в історії дійшла до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг, у якому поступилась Чехії – свої ігри програли Ангеліна Калініна та Еліна Світоліна.

Нагадаємо, Еліна Світоліна здобула ювілейну 20-ту перемогу у складі збірної України, вона є одноосібним рекордменом за цим показником у складі збірної.