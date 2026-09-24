Індійського тенісиста Парікшіта Сомані відсторонили на чотири роки

Причиною стало порушення антидопінгових правил

Індійського тенісиста Парікшіта Сомані відсоронили на чотири роки через порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Міжнародного агентства з питань доброчесності в тенісі (ITIA).

Заборонена речовина у крові 28-річного спортсмена була виявлена після взятого тесту у на турнірі в Астані, який був взятий 31 липня 2025 року. З вересня минулого року він відбуває дискваліфікацію, яка зарахована до чотирирічної дискваліфікації.

Таким чином, він повернеться до гри 22 вересня 2029 року.

Сомані пояснювавпотрапляння позитивний допінг-тест тим, що він їв їжу, яку готував його родич, а вона нібито могла бути забруднена ліками. Трибунал, який розглядав справу, назвав цю версію«науково неправдоподібною», «вкрай спекулятивною» та «непереконливою».

Найкращим досягненням Сомані стала 256-та позицію рейтинга ATP у парному розряді.

Нагадаємо, що збірна України здолала Бельгію пробилась до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.