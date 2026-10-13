Снігур створила сенсацію в Ухані: українка здолала 14-ту ракетку світу
Дарії Снігур протистояла Еліз Мертенз
Українка Дарія Снігур (WTA 43) пробилась у 1/16 фіналу WTA 1000 в Ухані завики перемозі над Еліз Мертенсз з Бельгії (WTA 14). Про це повідомляє «Главком»
Це була перша очна зустріч спортсменок в одиночному розряді
Українка здобула перемогу у двох сетах (6:4, 7:5) та пробилась до наступного кола турніру
У 1/16 фіналу Уханя на Дарію Снігур чекає протистояння з представницею Індонезії Джаси Тджен,яка посідає 47-му позицію рейтингу WTA.
WTА 1000. Ухань. Перше коло
Дарія я Снігур (Україна) – Елізе Мертенс (Бельгія) – 6:4, 7:5
До слова, Даяна Ястремська пробилась до другого кола тисячника в Ухані завдяки перемозі над іспанкою Крістіаною Буксою.
Раніше українка Юлія Стародубцева поступилася американській тенісистці Кеті Макнеллі в першому раунді Wuhan Open.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна вперше з 2021 року піднялася на шосте місце рейтингу WTA.
На турнірі WTA 1000 у Пекіні українка дісталася чвертьфіналу, де поступилася китаянці Чжен Ціньвень, яка стала переможницею змагань.
За свій виступ у Китаї Світоліна заробила 215 рейтингових очок і збільшила свій доробок до 5024 балів.
Коментарі — 0