Снігур створила сенсацію в Ухані: українка здолала 14-ту ракетку світу

Дарії Снігур протистояла Еліз Мертенз

Українка Дарія Снігур (WTA 43) пробилась у 1/16 фіналу WTA 1000 в Ухані завики перемозі над Еліз Мертенсз з Бельгії (WTA 14). Про це повідомляє «Главком»

Це була перша очна зустріч спортсменок в одиночному розряді

Українка здобула перемогу у двох сетах (6:4, 7:5) та пробилась до наступного кола турніру

У 1/16 фіналу Уханя на Дарію Снігур чекає протистояння з представницею Індонезії Джаси Тджен,яка посідає 47-му позицію рейтингу WTA.

WTА 1000. Ухань. Перше коло

Дарія я Снігур (Україна) – Елізе Мертенс (Бельгія) – 6:4, 7:5

До слова, Даяна Ястремська пробилась до другого кола тисячника в Ухані завдяки перемозі над іспанкою Крістіаною Буксою.

Раніше українка Юлія Стародубцева поступилася американській тенісистці Кеті Макнеллі в першому раунді Wuhan Open.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна вперше з 2021 року піднялася на шосте місце рейтингу WTA.

На турнірі WTA 1000 у Пекіні українка дісталася чвертьфіналу, де поступилася китаянці Чжен Ціньвень, яка стала переможницею змагань.

За свій виступ у Китаї Світоліна заробила 215 рейтингових очок і збільшила свій доробок до 5024 балів.