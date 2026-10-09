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Костюк повернулася до тренувань після травми

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Костюк повернулася до тренувань після травми
Марта Костюк вирішила проблеми зі здоров'ям
фото: EFE

Друга ракетка України готова відновити виступи

Українська тенісистка Марта Костюк повернулася до повноцінних тренувальних сесій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BTU.

Півфіналістка «Ролан Гаррос» і Вімблдона потренувалася в китайському Ухані. Наступного тижня там стартуватиме останній «тисячник» у нинішньому сезоні. Турнір стане для українки першим після паузи, пов'язаної з травмою.

Під час підготовки до US Open Костюк ушкодила зап'ястя. З болем вона змогла пробитися в четверте коло Відкритого чемпіонату США. Українська тенісистка ще поїхала в мексиканську Гвадалахару, та після вильоту зі змагань там взялася за лікування.

Костюк пропустила низку турнірів. Зокрема, вона не допомогла збірній України на Кубку Біллі Джин Кінг. Утім, українка зберегла шанси потрапити на WTA Finals за підсумками сезону. Щоправда, для цього повинні зійтися кілька факторів.

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Допис, поширений Piatti Tennis Center (@piattitenniscenter)

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.

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Теги: теніс Марта Костюк

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