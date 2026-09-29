Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Керівник російського тенісу пояснив, чому країна-агресор втрачає спортсменів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Керівник російського тенісу пояснив, чому країна-агресор втрачає спортсменів
Тарпіщев: За нашими спортсменами бігає весь світ

Тарпіщев: У нас немає таких грошей, як в інших країнах

Президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев озвучив причину, через яку російські тенісисти змінюють спортивне громадянство. Про це повідомляє «Главком».

У середині вересня стало відомо, що Анна Блінкова буде представляти Франції. За останні кілька років громадянство змінили низка росіянок: Дар'я Касаткіна (Австралія), Анастасія Потапова (Австрія), Оксана Селехметьєва (Іспанія), Варвара Грачова (Франція), Еліна Аванесян (Вірменія), Камілла Рахімова (Узбекистан).

«Чому, наприклад, відбувається зміна спортивного громадянства? Реальність проста – ми не маємо контрактної системи. І немає договірних зобов'язань, бо їх немає у спортивній законодавчій базі. І вік має бути в ній прописаний до 21 року, а не до 18 років. Ми сьогодні не можемо підписати жодного контракту, а за нашими спортсменами бігає весь світ. У нас немає таких грошей, як в інших країнах», – заявив Тарпіщев.

Нагадаємо, тенісистка Олександра Олійникова передасть на допомогу ЗСУ 2,4 млн грн із призових, отриманих на US Open 2026

Допомогу отримає Батальйон безпілотних систем «Спалах» 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, якому Олійникова допомагає вже протягом тривалого часу.

Із загальної суми 2 млн грн буде спрямовано на придбання необхідного батальйону обладнання та комплектуючих. Ще близько 400 тис. грн підуть на придбання та передачу підрозділу вантажного мікроавтобуса Mercedes.

Теги: теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цього сезону Поліна Скляр дійшла до півфіналу юніорського Вімблдону
«Я багато плакала». 15-річна українська тенісистка розповіла, як війна змінила її життя
Сьогодні, 11:34
Ангеліна Калініна набрала перший пункт «синьо-жовтих»
Калініна принесла першу перемогу над Італією у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг
26 вересня, 14:01
З наближенням нового розіграшу «Ролан Гаррос», множаться шахрайські сайти, що пропонують квитки
Організатори «Ролан Гаррос» повідомили про шахрайські схеми з квитками
21 вересня, 14:23
Марта Костюк продемонструвала прогрес у 2026 році
Костюк увійшла в п'ятірку найкращих тенісисток світу за промовистим показником
15 вересня, 17:52
Одобасич мав найвищу тренерську категорію A-Level у GPTCA
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
14 вересня, 21:47
Марта Костюк відправила «нейтралку» пакувати валізи
Костюк у яскравому стилі вибила безпрапорну росіянку з US Open
4 вересня, 19:28
Юлія Стародубцева оформила сенсацію
Стародубцева несподівано здолала колишню третю ракетку світу в другому колі US Open
4 вересня, 07:30
Марта Костюк: Я дуже хочу, щоб діти повернулися з Іспанії з новим досвідом та ще більшою мотивацією розвиватися в тенісі
Фонд Марти Костюк організує табір в Іспанії для юних українських тенісистів: як подати заявку
2 вересня, 18:19
Монфіс переміг Вальєхо у першому колі US Open
Чоловік Еліни Світоліної здобув історичну перемогу на US Open
2 вересня, 13:39

Новини

Керівник російського тенісу пояснив, чому країна-агресор втрачає спортсменів
Керівник російського тенісу пояснив, чому країна-агресор втрачає спортсменів
Уперше за чверть століття. Нападники збірної Італії створили унікальний дует у Лізі націй
Уперше за чверть століття. Нападники збірної Італії створили унікальний дует у Лізі націй
«Я багато плакала». 15-річна українська тенісистка розповіла, як війна змінила її життя
«Я багато плакала». 15-річна українська тенісистка розповіла, як війна змінила її життя
Ветеран збірної України з футболу переніс операцію у Бельгії
Ветеран збірної України з футболу переніс операцію у Бельгії
«Припиніть «розділяти страждання українців». Гаррі Каспаров емоційно звернувся до Еммануеля Макрона
«Припиніть «розділяти страждання українців». Гаррі Каспаров емоційно звернувся до Еммануеля Макрона
Лідер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія вибачився перед вболівальниками після гри з Україною
Лідер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія вибачився перед вболівальниками після гри з Україною

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
64K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»

Новини

В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua