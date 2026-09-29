Керівник російського тенісу пояснив, чому країна-агресор втрачає спортсменів

Тарпіщев: У нас немає таких грошей, як в інших країнах

Президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев озвучив причину, через яку російські тенісисти змінюють спортивне громадянство. Про це повідомляє «Главком».

У середині вересня стало відомо, що Анна Блінкова буде представляти Франції. За останні кілька років громадянство змінили низка росіянок: Дар'я Касаткіна (Австралія), Анастасія Потапова (Австрія), Оксана Селехметьєва (Іспанія), Варвара Грачова (Франція), Еліна Аванесян (Вірменія), Камілла Рахімова (Узбекистан).

«Чому, наприклад, відбувається зміна спортивного громадянства? Реальність проста – ми не маємо контрактної системи. І немає договірних зобов'язань, бо їх немає у спортивній законодавчій базі. І вік має бути в ній прописаний до 21 року, а не до 18 років. Ми сьогодні не можемо підписати жодного контракту, а за нашими спортсменами бігає весь світ. У нас немає таких грошей, як в інших країнах», – заявив Тарпіщев.

Нагадаємо, тенісистка Олександра Олійникова передасть на допомогу ЗСУ 2,4 млн грн із призових, отриманих на US Open 2026.

Допомогу отримає Батальйон безпілотних систем «Спалах» 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, якому Олійникова допомагає вже протягом тривалого часу.

Із загальної суми 2 млн грн буде спрямовано на придбання необхідного батальйону обладнання та комплектуючих. Ще близько 400 тис. грн підуть на придбання та передачу підрозділу вантажного мікроавтобуса Mercedes.