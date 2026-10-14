Дві американські тенісистки кваліфікувалися на Підсумковий турнір WTA

П’ятий рік поспіль на Підсумковому турнірі WTA в одиночному розряді буде більше однієї представниці США

Американські тенісистки Джессіка Пегула та Коко Гофф п’ятий рік поспіль візьмуть участь у WTA Finals. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Завдяки Джессіці Пегула та Коко Гофф п’ятий рік поспіль на Підсумковому турнірі WTA в одиночному розряді буде більше однієї представниці США. Минулого року в Ер-Ріяді також грали Медісон Кіс та Аманда Анісімова.

Джессіка Пегула у нинішньому сезоні виграла два титули (WTA 1000 у Дубаї та WTA 500 у Чарльстоні), дісталася півфіналу на Australian Open та US Open і чвертьфіналу на Вімблдоні, а також зіграла у фіналі турніру WTA 1000 у Цинциннаті та WTA 500 у Вашингтоні. Найкращий результат американки на WTA Finals – фінал у 2023 році.

Коко Гофф цього року стала чемпіонкою на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті, зіграла у півфіналі Вімблдону та US Open і дісталася чвертьфіналу на Australian Open. Також Гофф грала у фіналі турнірів WTA 1000 у Маямі та Римі. Три роки тому Коко здобула перемогу на Підсумковому турнірі.

WTA Finals 2026 відбудеться 8-15 листопада в Індіан-Веллсі. Окрім Пегули та Гофф, участь у змаганнях собі гарантували Олена Рибакіна (Казахстан), Арина Соболенко, Лінда Носкова (Чехія) та Мірра Андрєєва.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшли до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможниці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.