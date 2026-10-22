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Світоліна на фоні розлучення відмовилася від участі в Tokyo Open

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Світоліна на фоні розлучення відмовилася від участі в Tokyo Open
Еліна Світоліна взяла паузу в сезоні-2026
фото: ФТУ

Першій ракетці України, найімовірніше, зараз не до тенісу

Українська тенісистка Еліна Світоліна знялася з турніру в столиці Японії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу змагань.

Статус спортсменки зазначений як «знялася». Старт Tokyo Open запланований на 26 жовтня. «Півтисячник» у Токіо триватиме до 1 листопада.

Вочевидь, Світоліна зосередиться на підготовці до Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA). Змагання восьми найкращих тенісисток планети відбудуться в американському Індіан-Веллсі. WTA Finals відбудеться 8-15 листопада.

Нещодавно Світоліна приголомшила заявою про розлучення з Гаелем Монфісом. Шлюб українки з французьким тенісистом тривав із 2021 року. Вони разом виховують доньку Скай.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.

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Теги: теніс Еліна Світоліна

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