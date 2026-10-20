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Гаель Монфіс достроково завершив кар'єру через розставання з Еліною Світоліною – ЗМІ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Гаель Монфіс достроково завершив кар'єру через розставання з Еліною Світоліною – ЗМІ
19 жовтня 2026 року Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується

Cезон 2026 року став останнім у кар’єрі 40-річного Монфіса

Французький тенісист Гаель Монфіс достроково завершив професійну кар’єру через розставання з українською тенісисткою Еліною Світоліною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L’Équipe.

Cезон 2026 року став останнім у кар’єрі 40-річного спортсмена. У жовтні Монфіс офіційно отримав статус гравця, який завершив виступи. Цю інформацію підтвердили в Міжнародному агентстві з чесності в тенісі (ITIA).

Про несподіваність такого рішення свідчить і попередній календар француза. Він планував провести прощальні матчі на турнірі в Ліоні та паризькому «Мастерсі», однак тепер ці виступи не відбудуться.

Як зазначає L’Équipe, на рішення Монфіса піти з тенісу раніше, ніж планувалося, вплинуло розставання зі Світоліною. За даними видання, спортсмен вирішив скасувати заплановані турніри, щоб не привертати зайвої уваги до особистого життя на тлі розриву стосунків з українською тенісисткою.

За свою професійну кар'єру Гаель Монфіс 35 разів доходив до фіналу на турнірах АТР і завоював 13 титулів. Він тричі грав у фіналах турнірів серії «Мастерс»: Париж-2009 (програв Новаку Джоковичу), Париж-2010 (програв Робіну Содерлінгу) і Монте-Карло-2016 (програв Рафаелю Надалю).

На турнірах Grand Slam Монфіс свій найкращий результат показав на Ролан Гаррос 2008 і US Open 2016, коли доходив до півфіналу. Двічі він зіграв у чвертьфіналі Australian Open (2016, 2022).

У листопаді 2016 року Гаель Монфіс піднявся на шосте місце у світовому рейтингу, що стало його особистим рекордом.

Нагадаємо, 19 жовтня 2026 року Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується. У відвертому дописі тенісистка зізналася, що війна в Україні глибоко вплинула на її емоційний стан.

Еліна розповіла про безсонні ночі, сумніви та відчуття, що вона поступово втрачає саму себе. Раніше спортсменка вже говорила, що мусила відійти від тенісу через емоційне виснаження. Тепер вона вирішила відвертіше розповісти про те, що переживала за межами корту.

За словами Світоліної, Гаель знав про її внутрішній біль і підтримував її у складні моменти. Вони намагалися пройти через цей період разом, однак із часом тенісистка зрозуміла, що для відновлення їй потрібно знайти шлях назад до себе – і в межах шлюбу зробити це вона не може.

Теги: Ґаель Монфіс Еліна Світоліна теніс

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