Долгополов про Керченський міст: Два хороші постріли – і все скінчилося

Військовослужбовець та колишня перша ракетка України тенісист Олександр Долгополов прокоментував пошкодження Керченського мосту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х Долгополова.

«Пам’ятаєте, як вони кричали, що неможливо зруйнувати Керченський міст? Два хороші постріли – і все скінчилося. Святкування атак на київські мости закінчилося не дуже добре», – написав Долгополов.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці масштабної операції Сил оборони проти Кримського мосту.

За словами глави держави, операція тривала кілька тижнів і складалася із семи етапів. Її розробку та координацію здійснювала Служба безпеки України спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Під час фінального удару українські військові застосували безпілотники «Паляниця», ракети «Нептун», дрони «Рута» та FP-5 «Фламінго».

Раніше «Главком» аналізував технічні наслідки пошкодження арки Керченського мосту. Аркові прольоти розташовані над судноплавним каналом Керченської протоки, а їхнє руйнування може потребувати складних відновлювальних робіт.

Також «Главком» повідомляв про зупинення автомобільного та залізничного руху Керченським мостом після повторної атаки. Російська сторона заявляла про проведення оцінки пошкоджень.

Крім того, «Главком» нагадував про перший підрив Керченського мосту 8 жовтня 2022 року. Тоді вибух призвів до руйнування автомобільних прольотів та пожежі на залізничній частині переправи.